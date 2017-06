Oficina Pequeno Cineasta abre inscrições para turma de férias

A Oficina Pequeno Cineasta tem por objetivo educar crianças na arte cinematográfica com criatividade e liberdade de expressão contribuindo para que, em um futuro próximo, nossos jovens espectadores sejam mais críticos e seletivos com o que veem e fazem. Na oficina os alunos realizam um curta-metragem vivenciando as etapas do processo de filmagem desde a criação do roteiro, storyboard, operação de câmera, luz, arte, direção, produção, som e montagem, até chegar ao grande momento: a experiência de assistir a sua obra.

Será oferecida uma turma de férias entre os dias 25 e 30 de julho de 2017 no Studio Casa de Pedra na Gávea, das 13:30 às 16:30 para crianças entre 7 e 13 anos.

As inscrições estão abertas até o dia 10 de julho. As aulas serão ministradas por Daniela Gracindo, diretora do Festival Internacional Pequeno Cineasta e o filme realizados durante a oficina será exibido na 7ª edição do Festival Pequeno Cineasta, que ocorrerá em outubro de 2017 na cidade do Rio de Janeiro.

Como se inscrever

Os interessados em realizar a oficina devem solicitar as informações completas e a ficha de inscrição pelo e-mail contato@pequenocineasta.com.br até o dia 10 de julho.

Mais informações: 21 991334651 | 21 99744-2365

Canais Online

Site: http://pequenocineasta.com.br

Facebook: https://www.facebook.com/festivalpequenocineasta

Youtube: http://youtube.com/Thepequenocineasta

Instagram: http://instagram.com/pequenocineastaoficial

Serviço

Oficina Pequeno Cineasta – Turma de Férias

Studio Casa de Pedra – Rua Major Rubens Vaz 436 – Gavea – Rio de Janeiro

25 a 30 de julho de 2017

Horário: 13:30 às 16:30

Faixa etária: 7 a 13 anos