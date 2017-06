Artista com uma das carreiras mais marcantes na música brasileira, Fafá de Belém, mais uma vez inova e apresenta um espetáculo totalmente diferente em sua rica trajetória. Convidou Paulo Borges para a concepção geral e direção, e juntos ousaram em um formato diferenciado, com cenários especiais e dois músicos no palco. Com o lançamento do DVD Do Tamanho Certo Para o Meu Sorriso, a cantora comemora 40 anos de carreira com show no Rio de Janeiro, no dia 29 de junho (Teatro Bradesco Rio). Os ingressos já estão à venda.

O novo trabalho é inspirado na concepção que parte de um resgate artístico e emocional da cantora. Percorre suas atitudes, gestos, memórias, referências, visões de Belém do Pará, uma verdadeira viagem em torno da história de Fafá. Projeções acontecerão durante todo o espetáculo, onde a cantora sai de cena duas vezes para trocar de figurino, feitos especialmente pelo estilista Luis Claudio, da APTO 03. “A música não será só o que se ouve, teremos a música como imagem do que se sente e se vê”, explica Paulo Borges. “Não paro de fazer shows por todo o Brasil, em vários formatos. Mas este espetáculo agora é especial, traz muita coisa nova, é um desafio novo. E ainda bem que gosto de desafios, e este é bem diferente”, comenta Fafá.

Fafá de Belém celebra 40 anos de carreira com "Do tamanho certo para o meu sorriso"

Os músicos paraenses Manoel e Felipe Cordeiro (pai e filho), os únicos no palco com a cantora, executam duas músicas instrumentais. As canções do novo CD, também chamado “Do Tamanho Certo Para Meu Sorriso”, serão apresentadas junto com clássicos emblemáticos da carreira de Fafá.

Bilhete e Abandonada, entre outros clássicos dela, se juntam às inéditas que integram o repertório do novo disco, lançado recentemente pela gravadora Joia Moderna, do DJ Ze Pedro. Ao Pôr do Sol (Firmo Cardoso e Dino Souza), Asfalto Amarelo (Manoel Cordeiro / Felipe Cordeiro / Zeca Baleiro), O Gosto da Vida (Péricles Cavalcanti), Pedra Sem Valor (Dona Onete), Quem Não te Quer Sou eu (Firmo Cardoso / Nivaldo Fiúza), Usei Você (Silvio Cesar), Vem Que É Bom (Manoel Cordeiro / Ronery), Volta (JonnyHooker), Meu Coração É Brega (Veloso Dias), Os Passa Vida (Osmar Jr. / Rambolde Campos).

Serviço:

Dia 29 de junho

Quinta-feira, às 21h

Teatro Bradesco Rio (Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca)