Ator de cinema italiano atropela e mata mulher de 48 anos

O ator italiano Domenico Diele, de 31 anos, atropelou e matou uma mulher de 48 anos em Montecorvino Pugliano, na Itália, segundo informações das autoridades locais reveladas neste sábado (24).

O jovem, nascido em Siena, mas morador de Roma, está gravando cenas para o filme "Una vita Spericolata", do diretor Marco Ponti, em Salerno, onde o crime ocorreu. O ator, que ganhou fama nos últimos anos, já fez outros trabalhos para o cinema, como "Acab", e várias participações na televisão e em séries, como "Don Matteo" e "1992".

De acordo com a polícia italiana, Diele estava drogado no momento do crime, ocorrido na noite de ontem (23). A vítima foi identificada como Ilaria Dilillo, de 48 anos. Ela estava voltando para sua casa após passar a noite curtindo com amigos quando sua moto foi atingida por um carro. O ator já estava com a carteira de habilitação suspensa devido ao uso de substâncias ilícitas. Ele foi detido. (ANSA)