Semana de Moda de Paris tem Valentino e novo single de Drake

Até a próxima segunda-feira, dia 26, a cidade de Paris recebe uma das principais manifestações de moda masculina do mundo: a Paris Men's Fashion Week. E no segundo dia do evento, as principais atrações até o momento foram o desfile da Valentino e a trilha sonora nas passarelas da Louis Vuitton.

Na última quarta-feira (21), a grife italiana foi a mais esperada a se apresentar. Sua coleção mostrou um homem forte, autoconfiante e que sabe se expressar. Para isso, as peças tinham uma grande inspiração no streetwear e em esportes.

Em nenhum dos looks foi possível ver os tradicionais ternos da maison. No entanto, isso não significa que as peças não eram luxuosas e com acabamentos perfeitos. As passarelas ficaram lotadas de casacos de corrida, de cores sóbrias e com algumas listas e faixas brancas. Já as calças também eram esportivas, mas tão bem feitas que poderiam ser usadas até em um jantar mais chique.

Já no segundo dia de desfiles, nesta quinta-feira (22), o destaque foi a francesa Louis Vuitton. E o motivo não é relacionado apenas à coleção, inspirada nas ilhas remotas do planeta, com looks com camisas de estampas havaianas, mas também à trilha sonora. Surpreendendo a plateia, enquanto os modelos passavam nas passarelas da capital francesa, o cantor canadense Drake apresentou uma nova música.

O hit se chama "Signs" e tem uma batida suave e relaxante. A notícia de que a canção seria apresentada pela primeira vez durante o desfile foi anunciada ainda nesta semana tanto pelo artista quanto pela maison.