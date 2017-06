Sem querer, DJ pode ter revelado identidade de Banksy

A identidade de Banksy, renomado e misterioso artista de rua especializado em grafite, pode ter sido revelada sem querer por um de seus melhores amigos. Durante entrevista ao podcast "Distraction Pieces", o britânico DJ Goldie, que estava falando sobre como o grafite está dando muito dinheiro ao universo da arte, mas continua sofrendo preconceitos, citou o trabalho do artista e, um determinado momento, o chamou de Robert.

"Me dê uma bubble letter [tipo de fonte], coloque em uma camiseta, escreva Banksy e estamos feitos. Sem ofensa a Robert, acho que ele é um artista brilhante, que virou o mundo da arte de cabeça para baixo", afirmou Goldie.

Mas quem seria Robert? Pouco tempo após a entrevista, as redes sociais e várias publicações, principalmente britânicas, começaram a apontar que o DJ estaria falando de Robert del Naja, membro da banda Massive Attack, que já tinha sido apontado como a verdadeira identidade do artista de rua.

Del Naja, também conhecido como 3D, e Goldie são amigos de longa data e na década de 1980 costumavam a fazer grafites juntos. Além disso, no ano passado, o jornalista Craig Williams fez uma investigação de cinco meses para descobrir a identidade de Banksy.

Segundo ele, a relação entre o artista e Del Naja era evidente, já que muitas das obras feitas pelo grafiteiro surgiram quando a Massive Attack estava nas cidades para fazer shows. No entanto, para Williams, Banksy não seria apenas uma pessoa, mas sim um grupo. A relação entre o cantor e o artista também ficou clara com o livro "3D and the Art of Massive Attack", lançado neste ano e cuja ilustração da capa foi feita por Banksy.