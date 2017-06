Johnny Depp pede desculpas por brincadeira com Trump

Horas depois de realizar comentários polêmicos sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o ator norte-americano Johnny Depp pediu desculpas pelo seu comportamento.

Em um comunicado enviado à revista "People", o artista disse que não teve intenção de "ferir ninguém", apenas de "divertir as pessoas".

"Peço desculpas pela brincadeira de mal gosto que fiz na noite de ontem sobre o presidente Donald Trump. Não foi entendido como eu pretendia, foi um comentários sem maldade. Só queria divertir as pessoas, não ferir ninguém", explicou Depp.

No entanto, em nota, a Casa Branca condenou o posicionamento do astro de "Piratas do Caribe". "O presidente Trump condena a violência em todas as suas formas e é triste que outros, como Johnny Depp, não tenham seguido o seu exemplo", afirma o texto.