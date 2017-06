Exposição The Art of The Brick® volta ao Rio    

Visitada por mais de 330 mil pessoas no Brasila exposição The ArtoftheBrick® retorna ao Rio de Janeiro com o apoio do Shopping VillageMall na Barra da Tijuca.

A exposição é única no mundo, com oitenta e três esculturas impressionantes em um novo gênero: obras de arte excepcionais, em ambientes simplesmente de tirar o fôlego, criadas com mais de um milhão de blocos LEGO®. Atendendo a pedidos do público carioca, a mostra está de volta ao Rio de Janeiro, em novo endereço: entre os dias 21 de junho e o dia 06 de agosto, as originais e surpreendentes esculturas estarão montadas no Shopping VillageMall, na Barra da Tijuca. “ The Artof The Brick é um sucesso completo desde que chegou ao Brasil e recebe-la no VillageMall é motivo de alegria para nós. Com nossos eventos e espetáculos estamos sempre buscando promover a cultura para o público em geral e a vinda da exposição para o shopping se encaixa perfeitamente nessa missão”, afirma Gabriel Palumbo, superintendente do VillageMall.

Sejam reais ou imaginários, os personagens e objetos criados pelo artista Nathan Sawaya são surpreendentes e deixam os visitantes completamente sem palavras. Esta exposição itinerante é uma das mais extraordinárias e inovadoras das últimas décadas, impactando pessoas de todas as idades.

A Exposição

The ArtoftheBrick® foi lançada em abril de 2007 na cidade norte-americana de Lancaster, na Pensilvânia. Desde então, a exposição já ocupou mais de 80 museus e espaços nas principais cidades norte-americanas, e também foi vista em países como Bélgica, Irlanda, China, Israel, Singapura, França, África do Sul, Austrália, Suíça, Espanha e Rússia visitada por mais de dez milhões de pessoas e celebrada pela imprensa de todo o mundo com adjetivos como “notável” e “contagiante”. “Não perca”, sentenciou o New York Post em sua resenha, por ocasião do lançamento da exposição em Nova York.

Criada pelo artista plástico norte-americano Nathan Sawaya, celebrada pela CNN norte-americana como “obrigatória” (“Oneofthe Top 10 Must See Global Exhibitions”), a exposição chega à Barra da Tijuca em uma realização da Ring Produções Culturais.

Entre as mais impressionantes e inesperadas criações em 3D, The ArtoftheBrick® apresenta reconstruções de obras de arte universalmente conhecidas, como "O Pensador", de Rodin, a "Vênus de Milo", "O Grito", de Edvard Munch - em que as mãos e cabeça explodem para uma terceira dimensão - e "O Beijo", de Gustav Klimt.

Em outras áreas, o visitante encontra-se cara a cara com um Buda ou esculturas enormes, como o impressionante esqueleto de T-Rex de 6 metros de comprimento feito com 80.020 blocos. Outros trabalhos são novas criações da imaginação do artista, como uma nadadora azul ou um homem amarelo que abre o peito para revelar um tesouro de tijolos LEGO®, além de figuras humanas e outras esculturas surpreendentes.

Como parte da exposição, uma área para brincar e construir peças com os tijolos coloridos será montada, onde crianças grandes e pequenas poderão participar de atividades lúdicas com recreadores.

“Eu uso esses brinquedos como meio, porque gosto de ver a reação das pessoas à arte criada a partir de algo com o qual estão familiarizados. Todo mundo pode relacionar-se com isso, uma vez que é um brinquedo que muitas crianças têm em casa e com o qual os adultos têm uma ligação sentimental. Também me seduz o aspecto clean desse material, os ângulos retos, as linhas distintas. Como tantas outras coisas na vida, é uma questão de perspectiva. De perto, a forma do bloco é distinta. Mas, de longe, esses ângulos retos e linhas fixas podem mudar para curvas", explica Sawaya.