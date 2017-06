Encerramento da VI Semana Internacional de Música de Câmara acontece na Sala Cecília Meireles

Depois de uma série de apresentações na Cidade das Artes, a VI Semana Internacional de Música de Câmara traz à região da Lapa um concerto especial de encerramento. O último dia encerra toda uma programação voltada para criar um novo público para o repertório clássico. O evento acontece em 27 de junho (terça-feira), na Sala Cecília Meireles, às 20h. Os ingressos custam entre 15 e 30 reais.

Idealizada pela pianista Simone Leitão, a Semana Internacional de Música de Câmara conclui suas atividades com um grande espetáculo. A música clássica é homenageada com o violino do israelense, radicado nos EUA, Giora Schmidt e de Daniel Guedes; a viola do mexicano Alexander Bruck, o violoncelo da sérvia Maja Bogdanovic, além do talento de Simone no piano. Uma verdadeira mistura de nacionalidades, mas com uma única sinfonia. No repertório, temas de Prokofieff, Schumann e Arensky..

A sérvia Maja Bogdanovic

Em mais uma edição, a Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro traz um olhar mais cuidadoso para a música do século XXI, com destaque para jovens instrumentistas, que em tempos de crise, ainda sonham em seguir na profissão. Entre os dias 21 e 26 de junho, a Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, ainda reúne concertos para incentivar a carreira de futuros talentos.

A VI Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro tem patrocínio do Itaú e da CCR através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rounaet), e a apoio institucional da Cidade das Artes. Conheça a programação completa no site: http://www.riomusicweek.com/iv-semana-internacional-de-musica-de-camara-do-rio-de-janeiro

Serviço

IV Semana Internacional de Música de Câmara do Rio de Janeiro

Data: 27 de junho (terça-feira)

Horário: 20h

Local: Sala Cecília Meireles

Endereço: Rua da Lapa, 47 – Lapa – Rio de Janeiro/RJ

Ingressos: R$30 (inteira) l R$15 (meia)

Compra online: www.ingresso.com

Capacidade: 670 lugares