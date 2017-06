Duas décadas após ‘Marrom bombom’, Os Morenos retomam a carreira musical

São exatos 20 anos que surgiu essa rapaziada que são donos de hits como, Marrom Bombom, Teu Charme, Amor de Verão, Mina de Fé, Amor Singular, Tô Dentro Tô Fora, Tá a Fim de Sambar, Olho Grande, Pode Chegar, Pagodão dos Morenos, Paranóia, hits estes que estão na boca do povo em todo Brasil.

Há Duas Décadas que “Marrom bombom” embala casais apaixonados. Para marcar a data, que foi comemorada ao longo de 2016, e mostrar que eles continuam afim de sambar, Alex Alves, Charles André, Ezio San, Gilmar PQD, Betinho Moreno e Marcelo Moço, integrantes da formação original do grupo, reuniram-se novamente para retomar a carreira musical. Além de terem trabalhado a música “Mexe comigo”, composta por Ronaldinho Gaúcho, eles gravaram um CD e DVD com os sucessos do grupo e que será lançado até o final deste ano.

Enquanto o CD e DVD está em fase de finalização, em parceria com a gravadora e editora LEP MUSIC, eles relançam a música “AMOR DE VERÃO”, que estará disponível em todas as plataformas digitais, no próximo dia 23/06 (sexta-feira).

“Escolhemos as músicas mais marcantes, que serão repaginadas, para montar o repertório. Além disso, nesse trabalho terá a inédita 'Bala sem papel'", revela Ezio, filho do mestre-sala Delegado, da Mangueira, morto em 2012. Enquanto esteve fora do grupo, entre 2000 e 2015, ele trabalhou como taxista, mesmo caminho escolhido por Alex.

Quem também deu um intervalo na carreira de músico para cuidar de um negócio próprio é Marcelo Moço. Empresário, ele passou seis anos se dedicando a uma distribuidora de cosméticos. Mas, em 2006, ele, Betinho Moreno e Gilmar PQD deram o primeiro passo para a retomada do grupo ao voltarem a se apresentar juntos.

"Na verdade, nunca perdemos contato, continuamos nos falando. Nos shows, quando estava na formação com os três, eu dava uma canja", lembra Charlles, um dos compositores do samba enredo campeão da Portela no carnaval deste ano. Ele explica que a ideia de voltarem a se reunir surgiu após o sucesso da volta de outros grupos da mesma geração que eles: "O mercado está novamente propenso a aceitar a proposta do pagode retrô, da década de 1990. Isso foi um grande impulso. E muitos fãs perguntavam quando nos reuniríamos novamente."

"Chegamos a conclusão que juntos nós somos mais fortes", diz Ezio, revelando um dos lemas do grupo, que neste momento está focando nas participações em programas de televisão para contar ao público que Os Morenos estão de volta.

O único que não está participando desta retomada é Waguinho, que segue carreira gospel. O que não quer dizer que ele não esteja apoiando a volta do grupo que comandou por anos. — Eu vejo essa volta com muita alegria, tenho um carinho muito especial por eles e pelo trabalho que a gente começou. A música e o samba merecem essa volta — diz o cantor, que não se opôs de participar do DVD, mas cantou uma música gospel.

DISCOGRAFIA:

· 1995 Marrom Bombom

· 1996 Teu Charme

· 1997 Nosso Segredo

· 1998 Tá a fim de Sambar (Disco de Ouro)

· 1999 Pagodão dos Morenos (Coletânea)

· 1999 Pode Chegar (Disco de Ouro)

· 2001 Os Morenos Ao Vivo

· 2002 Sem Limite(Coletânea)

· 2003 Os Morenos Ao Vivo II

· 2013 A gente tá bem

· 2017 Os Morenos 20 anos