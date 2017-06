Prelúdio 21 retorna às origens em concerto gratuito no CCJF

O grupo carioca de compositores Prelúdio 21 retorna ao palco do Centro Cultural da Justiça Federal neste mês de junho, no sábado, dia 24, às 15h, desta vez com um programa para diversas formações, que remonta às origens do grupo, formado há quase 20 anos.

Serão convidados, como intérpretes, o Quarteto de clarineta (Cristiano Alves, Igor Carvalho, Tiago Teixeira, Clarinetas; Thiago Tavares, Clarone) e o pianista Thalyson, apresentando as peças autorais do grupo: 'Hastes e Eixos' (Neder Nassaro), 'Septimus Warren Smith' (Caio Senna), 'Pangea' (Sergio Roberto de Oliveira), 'Sonata para Trombone e Piano' (Marcos Lucas) e 'Pantomimas II' (José Orlando Alves) e 'Dual', de Alexandre Schubert. A entrada é gratuita.

Prelúdio 21

Grupo carioca de compositores Prelúdio 21 retorna ao palco do Centro Cultural da Justiça Federal com um programa para diversas formações, que remonta às origens do grupo, formado há quase 20 anos

Sete compositores se reuniram em 1998 com o intuito de divulgar sua música e a música erudita contemporânea em geral, através da organização de recitais e de palestras abertas ao público com compositores brasileiros e estrangeiros para apresentarem seus trabalhos, visando o intercâmbio de experiências. De lá pra cá, o grupo amadureceu e se estabeleceu como um dos mais importantes grupos de música contemporânea do país, virando referência internacional.

Desde 2008, o Prelúdio 21 realiza sua série de concertos no Teatro do Centro Cultural Justiça Federal, com uma média de público de 70 pessoas por concerto, com um total de mais de 600 espectadores por temporada. A série se estabeleceu como a mais importante da música contemporânea brasileira. Neste ano, a série terá ainda outros oito concertos, sempre no último sábado de cada mês, às 15h, até novembro. Em dezembro, o concerto de encerramento será no segundo sábado do mês, dia 10.

A série se destaca como a única permanente de música contemporânea na cidade do rio de janeiro, e vem sendo considerada uma das mais importantes do Brasil. O grupo já foi objeto de artigo na revista científica 'Hodie' ('Grupo Prelúdio 21 – Uma Perspectiva') que estuda justamente sua série que acontece há 8 anos ininterruptos no Centro Cultural Justiça Federal. Em 2012, o grupo foi indicado ao Grammy Latino com o seu CD 'Prelúdio 21 – Quartetos de Cordas', na categoria 'Melhor Álbum de Música Clássica'.

O grupo segue sua trajetória com importantes resultados já apresentados como temporadas com mais de 1000 espectadores e concertos em espaços como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a Sala Cecília Meireles e Oi futuro, além da já consagrada série no Centro Cultural Justiça Federal.

Serviço: Prelúdio 21 de volta às origens

Data: 24 de junho, sábado, às 15h

Local: Centro Cultural Justiça Federal (Teatro) - Av. Rio Branco, 241 – Centro

Entrada franca, com distribuição de senhas meia-hora antes do início do espetáculo

Classificação Livre

Mais informações. (21) 3261-2550