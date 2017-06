Nise Palhares se apresenta no especial ‘Bar MPB’ desta sexta, 23 de junho

A cantora Nise Palhares é a grande atração do ‘Bar MPB’, que acontece nesta sexta, 23, às 20h, no Américas Shopping. O show integra a programação especial criada para o mês dos namorados.

Cantora, compositora, intérprete, guitarrista, baterista e violinista. Estes são os grandes talentos que fazem de Nise uma artista completa. Com sua determinação, carisma, personalidade forte e, claro, seu timbre de voz incomparável, não se deixou abater pelos obstáculos ao longo de sua carreira, e assim, aos poucos, foi deixando seus rastros, conquistando espaço na música com sua originalidade. Participou dos programas 'Ídolos' (2010) e The Voice Brasil (2014).

Inspirada em cantores nacionais e internacionais, traz em sua bagagem influências da arte feita pelos grandes e da experiência de suas apresentações em noites sem fim, onde vem conquistando público e crítica com os seus shows, nos mais diversos estados do país. Nise também é conhecida por ter interpretado a música 'O Quereres' na abertura da minissérie global 'Divã'. Seu repertório afiado inclui Roberto Carlos, Cássia Eller, Ana Carolina, Legião Urbana, entre outros ícones.

O projeto ‘Bar MPB’ nasceu a partir de um programa que o cantor e produtor Bruno Galvão apresentou na extinta rádio MPB FM, onde buscava novos talentos nos bares e, a partir daí, produzia novas versões de canções da MPB, interpretadas por estes artistas. Nesta edição especial, a ideia é recriar uma atmosfera dos barzinhos cariocas, dentro do shopping, em formato inédito. Do samba ao rock, o ‘Bar MPB’ traz as músicas mais pedidas nos bares, com releituras produzidas especialmente para o projeto, interpretadas por músicos independentes. “Queremos que o público se sinta em um grande bar, envolvidos por um clima de romance, com intérpretes que trazem uma nova roupagem aos clássicos da nossa música”, conta Tatiane Piza, gerente de Marketing do empreendimento.

Serviço: Nise Palhares no especial ‘Bar MPB’

Data: sexta, 23 de junho, às 20h

Local: Américas Shopping (Praça de Alimentação) - v. das Américas, 15.500 - Recreio

Entrada Gratuita

Mais informações: (21) 2442-9900 ou www.americasshopping.com.br