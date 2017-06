Inscrições abertas para artistas interessados em expor na UFF

Estão abertas, desde o dia 1º de junho até 18 de agosto, as inscrições para a apresentação de propostas dos artistas e grupos de artistas interessados em expor seus trabalhos na Galeria de Arte e no Espaço UFF de Fotografia, no período de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019.

Serão aceitas propostas nas seguintes modalidades: pintura, escultura, gravura, cerâmica, objeto, instalação, intervenção, vídeo, performance, entre outras, e cada exposição permanecerá por, no mínimo, 30 dias.

As inscrições devem ser feitas, obrigatoriamente, pelo correio e o encaminhamento das propostas deve ser acompanhado da ficha de inscrição, totalmente preenchida e assinada pelo artista, representante ou curador; currículo e ou portfolio dos artistas; projeto expográfico e descritivo da exposição, contendo imagens dos trabalhos a serem expostos e ou descrição dos que tenham mídias alternativas, com suas cracterísticas técnicas e o detalhamento da estrutura e do material necessário para sua montagem.

Nesse período de seleção, só serão aceitas as reproduções dos trabalhos, não os originais. No caso de outras mídias como vídeo, poderão ser enviados em DVD ou pen drive. Também não é necessário o preenchimento do termo de participação nesta fase.

Os projetos serão avaliados por uma comissão de seleção designada pelo Centro de Artes da UFF e composta por pessoas com representação no campo das artes, que irá analisar os trabalhos, de acordo com critérios de contemporaneidade, qualidade técnica, pertinência conceitual e relevância.

Com o objetivo de ampliar o acesso dos novos artistas aos espaços públicos de fomento à arte, os selecionados no edital de 2016 não poderão concorrer a este edital. Só serão aceitos trabalhos que cumpram o limite da data de postagem pelo correio, ou seja, 18/08/2017.

O resultado será divulgado no site do Centro de Artes UFF (www.centrodeartes.uff.br/edital), no dia 02 de outubro de 2017.