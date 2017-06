Gravações de filme de 'Downton Abbey' devem começar em 2018

Os fãs de "Downton Abbey" já podem comemorar. Foi confirmado nesta semana que a série britânica de sucesso se transformará em um filme e que suas gravações provavelmente começarão em "algum momento" do ano que vem. A notícia foi anunciada nesta quarta-feira, dia 21, por Michael Edelstein presidente da NBC Universal International Studios, conglomerado responsável pelo seriado. De acordo com o produtor britânico, "há um filme sendo trabalhado, ele tem sido trabalhado há um tempo". "Nós estamos trabalhando para criar um roteiro certo e depois nós vamos ver como iremos reunir o elenco. Por que como você sabe as pessoas seguem em frente e fazem outras coisas. Mas nós estamos esperançosos em fazer o filme em algum momento do próximo ano", explicou Edelstein.

Vencedora de grandes premiações, como os Emmys Awards, "Downton Abbey" começou a ser transmitida na televisão em 2010 e chegou ao fim seis temporadas depois, em 2015, com um tremendo sucesso.

O seriado conta a história de uma família aristocrática de Yorkshire, no Reino Unido, do começo do século 20 e das suas relações com os empregados. Com muito drama, intrigas, romances e brigas, o programa roubou os corações de milhares de pessoas também pelos seus figurinos e cenários, minuciosos até os últimos detalhes.