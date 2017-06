Grande Arraiá do Marina Barra Clube é neste sábado, dia 24 de junho

A tradicional Festa Junina do Marina Barra Clube é neste sábado, 24 de junho. Na programação, quitutes deliciosos, barraquinhas, muita diversão e brincadeiras: corrida do saco, corrida do ovo na colher, touro mecânico, pula-pula, pescaria e muito mais.

Não pode faltar boa música. O tradicional Trio Forró Legal, o Grupo Caxote e a Quadrilha Levanta Poeira Roça vão colocar todo mundo para dançar na maior animação.

Serviço: Grande Arraiá do Marina Barra Clube

Data: 24 de Junho, das 16h às 23h

Local: Ginásio esportivo do Marina Barra Clube - Estrada da Barra da Tijuca, 777

Ingressos (à venda na Secretaria do Clube)

Sócios: R$ 17,00 (Adultos) e R$ 8,00 (Crianças)

Não Sócios: R$ 27,00 (Adultos) e R$ 13,00 (Crianças)