Festival Gastronomia do Mar traz sabores e chefs internacionais a Angra dos Reis

O Gastronomia do Mar chega a Angra dos Reis, de 23 a 25 de junho, com status de "festival internacional". O evento vai reunir o que há de melhor da cozinha local e também chefs de fora do País.

Outra participação importante é a do Banco Rio de Alimentos, que apresentará aulas-show durante o festival, vislumbrando o aproveitamento total dos alimentos. Fundado em 2000, pelo Sesc RJ, o programa distribui toneladas de alimentos todos os meses para 305 instituições em 33 municípios do Estado do Rio. São produtos que perderam o valor comercial, mas ainda estão próprios para o consumo, e que iriam para o lixo se não fossem doados, separados e distribuídos a organizações cadastradas.

Segundo o presidente licenciado do Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba - Sicomércio, Essiomar Gomes, o Gastronomia do Mar é um circuito, que começou em Mangaratiba e agora acontece em Angra. "Fizemos uma pesquisa, iniciada ainda na primeira edição, quando reunimos os nomes indicados para os chefs nacionais e internacionais que estarão presentes. Nossa ideia é reunir não somente turistas locais, do Estado do Rio, mas também de São Paulo e Minas Gerais, que gostam de boa comida, principalmente o pescado, especialidade de nossa região. Isso também atende a outra proposta do evento que é impulsionar o pólo de gastronomia e o acesso aos principais restaurantes do Município", explica.

Entre os chefs convidados estão os portugueses Fernando Jorge Afonso dos Santos e Hugo Landeiro, sócios em Lisboa do Sacramento do Chiado.

O chef peruano Fabricio Pareja tem mais de 20 de experiência e é fundador da cadeia de restaurantes Merkado 31.

Representando o Brasil, o chef do Senac, Júlio Sérgio, também apresentará aulas-show, em todos os dias do evento.

O evento tem programadas, além das aulas-show, apresentação de receitas, degustação de pratos e muita música. O Festival visa, ainda, estimular a produção e o consumo pescado, além de fomentar o turismo, contribuindo para o desenvolvimento regional. A ação é resultado da parceria entre a Fecomércio (Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro), Sesc Rio (Serviço Social do Comércio), Senac-RJ (Serviço de Aprendizagem Comercial do Estado do Rio de Janeiro) e o Sindicato do Comércio Varejista de Angra dos Reis (Sicomércio). A entrada é franca.

Programação

Sexta, 23 de junho

17h / 17h30 - Cerimônia de Abertura

17h30 - Abertura dos quiosques(restaurantes)

17h30 / 18h30 - Aula-show Banco Rio Sesc

19h / 20h - Apresentação Chef Carlos Fabricio Pareja (Peru)

20h30 / 21h30 - Aula-show Chef Senac Júlio Sérgio Lima

21h30 / 23h - Apresentação Cultural - Show Banda Local: GrooVintage

00h00 - Encerramento

Sábado, 24 de junho

17h - Abertura dos quiosques (restaurantes)

17h /18h - Aula-show Chef Hugo Landeiro (Portugal)

18h10 /19h00 - Aula-show Chef Senac Júlio Sérgio Lima

19h20 / 20h20 - Aula-show Chef Fernando Santos (Portugal)

20h30 / 21h20 - Aula-show Chef Senac Júlio Sérgio Lima

21h20 - Apresentação Cultural Abertura: Show da Banda Black Man

Apresentação Cultural: Jorge Vercilo

00h00 - Encerramento

Domingo, 25 de junho

9h - Abertura do evento

10h / 11h - Aula-show Chef Senac Júlio Sérgio Lima

11h / 12h - Aula-show Chef Senac Júlio Sérgio Lima

12h - Abertura dos quiosques (restaurantes) -almoço

15h - Encerramento

Serviço: Gastronomia do Mar - Festival Inernacional de Gastronomia

Data: 23 a 25 de junho

Local: Cais de Santa Luzia