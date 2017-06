Estreia de 'O Inevitável Trem' marca reabertura do Teatro do Jardim Botânico

O espetáculo 'O Inevitável Trem', com produção de Les Vents des Anges, estreia no circuito no próximo sábado, 24 de junho. A peça marca o retorno do Teatro do Jardim Botânico para o cenário cultural carioca, fechado desde 2016 e reaberto exclusivamente para este espetáculo.

'O Inevitável Trem' é um produto que apresenta uma proposta diferente e audaciosa: Uma experiência visual olfato-gastronômica.

Uma combinação que permite atores e público entrarem em contato direto enquanto se desenham em cena, diálogos sobre temas delicados e plurais. Ambientado numa cozinha de apartamento moderno linear, o espetáculo se propõe a ser mais do que uma simples ida ao teatro e se atreve a oferecer uma experiência patrimonial sensorial, através da linguagem diferente, divertida e altamente envolvente.

O Espetáculo

Escrito e dirigido por Pedro Jones, 'O Inevitável Trem' conta a história de um casal que em sua última conversa revive as histórias de amor e conflito do seu relacionamento. Vitória (Carla Nagel) é uma fotógrafa sonhadora e Jean Paul (Giuseppe Oristanio) é um chef de cozinha de olhar prático para a vida. O amor deles sempre foi mais sensorial do que racional, era raro encontrarem opinião comum sobre qualquer coisa. A relação é posta ainda mais a prova quando percebe-se entre o casal uma luta interna. Por um lado, um deles tenta de todas as formas salvar a relação e o outro está convencido de que o ciclo que os unia terminou. De uma forma tragicômica o espetáculo faz com que, a partir do conflito entre essas visões quase opostas, surjam os questionamentos sobre a vida, o cotidiano e até mesmo, sobre o existencialismo.

O relacionamento é passado a limpo completamente e com isso, as muitas perguntas a responder convidam o espectador a refletir: Como e com quem investir o seu tempo? Valorizamos os momentos que se vive junto? O que foi vivido poderia ser diferente? E se do nada tudo terminar de maneira inesperada? Realmente construímos o nosso caminho ao caminhar, como diz o poema de Antônio Machado? 'O Inevitável Trem' desafia o público a mergulhar nas mais intensas sensações, equacionar seus fantasmas e crises existenciais e ao final do processo, ser capaz de diferenciar a ilusão da realidade.

Ficha técnica

Texto e direção: Pedro Jones

Elenco: Giuseppe Oristanio e Carla Nagel

Produção: Les Vents des Anges

Serviço: 'O Inevitável Trem'

Data: 24 de junho a 13 de agosto. Sábados às 21h e domingos às 20h

Local: Teatro do Jardim Botânico - R. Jardim Botânico, 1008 - Jardim Botânico

Ingressos: R$60,00 (inteira) e R$30,00 (meia). Vendas: www.ingressorapido.com.br

Classificação: Livre

Mais informações: (21) 2274-7012