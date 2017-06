Escatumparatchibum! Quarteto de contar apresenta 'Cadê o fim?' no Parque das Ruinas

Integrando a programação do Mami (Movimento Artístico e Musical para a Infância), o espetáculo 'Cadê o Fim?' estará no Parque das Ruinas no dia 24 de junho de 2017, às 11h.

Concebido por uma ideia em comum dos integrantes do grupo Escatumparatchibum! Quarteto de Contar, o espetáculo reúne três histórias da nossa tradição popular: O homem insatisfeito', que sempre vê no trabalho do outro uma oportunidade maravilhosa para viver melhor; Dois problemas que aparecem quando um filho, na dúvida entre jogar futebol na rua ou no videogame, consulta o pai e recebe detalhadíssima orientação sobre o que pode ocorrer; A formiguinha e a neve com uma formiguinha fofoqueira que, ao invés de buscar comida e voltar para a sua casa, fica arranjando assunto com todo mundo, até passar por algo inesperado.

grupo Escatumparatchibum! Quarteto de Contar com Babi Castro (violão), Daniel Leuback (percussão), Fáthima Rodrigues (acordeom), Marcela Galvão (percussão)

Esses são os três contos do espetáculo 'Cadê o Fim?' que ganha esse nome pelo fato de serem contos embalados pela repetição de suas ideias que giram, giram e parecem não sair do lugar. De fato, não sairiam, não fosse pela divertida movimentação, cantoria e empolgação do grupo.

O espetáculo reúne, além dos contos populares, elementos da literatura oral como parlendas e adivinhas, jogos e cantigas infantis. As músicas originais, compostas especialmente para o espetáculo, trazem ritmos e temas melódicos representativos da cultura brasileira, sendo acompanhadas por acordeom, violão e percussão.O espetáculo, com duração de 50 minutos, é direcionado a todas as idades, uma vez que histórias sempre emocionam a todos.

Voltado para pesquisa da cultura de transmissão oral, este é o primeiro trabalho do grupo Escatumparatchibum! Quarteto de contar.

Ficha Técnica

Texto: Criação coletiva

Direção: Daniel Leuback

Músicas: Babi Castro, Fáthima Rodrigues e Marcela Galvão

Elenco: grupo Escatumparatchibum! Quarteto de Contar com Babi Castro (violão), Daniel Leuback (percussão), Fáthima Rodrigues (acordeom), Marcela Galvão (percussão)

Ambientação cênica e figurinos: Daniel Leuback

Direção Musical: Fáthima Rodrigues

Produção: Fáthima Rodrigues e Marcela Galvão

Fotos: Ana Christina Gama

Confecção de figurino: Leonor Portela

Serviço: Escatumparatchibum! Quarteto de contar apresenta 'Cadê o fim?'

Projeto: Parquinho das Ruínas – MAMI

Sábado, 24 de junho, às 11 horas.

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 reais (meia) e R$ 10 (filipetas promocionais).

Local: Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas - Rua Murtinho Nobre, 169, Santa Teresa

Mais informações: (21) 2215-0621

Programação Mami - Movimento Artístico e Musical para a Infância