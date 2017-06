Autobiografia de George Sand ganha edição brasileira em volume único

Descrita por Fiódor Dostoiévski como ocupante do “primeiro lugar nas fileiras dos escritores novos”, George Sand, pseudônimo de Amadine-Aurore-Lucile Dupin, ocupou importante posição entre os romancistas franceses do século XIX – escreveu noventa romances, diversos contos, artigos em jornais, peças para o teatro e uma vasta correspondência com personalidades da época, como Liszt, Alfred de Musset, Balzac, Delacroix, Pierre Lerroux, Lamennais e Victor Hugo. Agora, os brasileiros têm a oportunidade de conferir uma das mais relevantes obras de Sand: História da minha vida, lançamento da Editora Unesp.

Amadine-Aurore-Lucile Dupin esteve por trás do pseudônimo de George Sand

Reunidos em um único volume – a publicação original de 1856 tem dez –, os textos foram selecionados e organizados pela pesquisadora Magali Oliveira Fernandes e traduzidos por Marcio Honorio de Godoy. “Essa síntese foi feita pelo recurso da nossa edição, sem nenhuma interferência direta no texto original, procurando escolher os principais trechos que, a nosso ver, traduziam a alma da escritora, evocando na sua história de vida a história do livro e, mais que tudo, um projeto autoral tão marcado pela ousadia de seu tempo e por uma docilidade extrema que ainda parece transcender aos tempos atuais”, escreve Magali Oliveira Fernandes.

A narrativa, dividida em cinco partes, apresenta de modo fluido o mundo interior da autora costurado habilmente aos fatos da época. “Escrevam sua história, vocês que têm compreendido sua vida e sondado seu coração. Não é com outra finalidade que escrevo a minha e que vou narrar a dos meus ancestrais”, afirma a romancista francesa.

“Nesse impactante empreendimento, George Sand defendeu uma espécie de teoria da simplicidade, deixando-se levar pelos mecanismos da memória, para depois então editar o seu resultado”, anota a pesquisadora Magali Oliveira Fernandes. E o resultado é uma calcada na vida sob o prisma da solidariedade.

Cecilia Almeida Salles, pesquisadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo que assina as orelhas do livro, completa: “em tempos de discussões sobre empoderamento, Amadine Dupin, em pleno século XIX, adotou o pseudônimo de George Sand para se tornar uma escritora profissional. Saiu de casa com os dois filhos ‘para conquistar sua independência pelo próprio trabalho’, começando ‘sua saga’.”

George Sand (pseudônimo de Amadine-Aurore-Lucile Dupin) nasceu em 1804, em Paris. Deixou romances e trabalhos memorialísticos que a tornaram um dos maiores expoentes das letras do século XIX, tendo sido a primeira mulher francesa a viver de seus direitos autorais. Faleceu em Nohant, em 1876.