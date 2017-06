Após demissão de cineastas, Ron Howard dirigirá novo Star Wars

O cineasta norte-americano Ron Howard, vencedor do Oscar de melhor filme por "Uma Mente Brilhante", de 2001, é o novo diretor do longa que será realizado sobre Han Solo, importante personagem do universo de "Star Wars". A notícia foi divulgada pela Disney nesta quinta-feira, dia 22, apenas um dia após Christopher Miller e Phil Lord, que estavam liderando o projeto, terem sido demitidos pela produtora LucasFilm. Segundo Kathleen Kennedy, a presidente da empresa responsável por toda a saga de ficção científica, as filmagens do novo filme recomeçarão no próximo dia 10 de julho já com Howard como o cineasta.

"Na LucasFilm, acreditamos que o maior objetivo de cada longa é encantar e levar adiante o espírito da franquia que George Lucas começou há 40 anos. Temos um roteiro maravilhoso, uma equipe e um elenco inacreditáveis e o compromisso absoluto em fazer um grande filme", afirmou Kennedy em um comunicado.

Além de "Uma Mente Brilhante", Howard também é responsável, por exemplo, pela trilogia baseada nas obras do escritor Dan Brown: "Anjos e Demônios", "O Código da Vinci" e "Inferno". Na última quarta-feira (20), a produtora norte-americana havia anunciado a demissão de Miller e Lord por "diferenças criativas". O filme sobre Han Solo, que ainda não teve seu nome anunciado, será o segundo realizado pela Disney a não pertencer à saga principal. O primeiro foi "Rogue One: Uma História Star Wars", que foi lançado em dezembro do ano passado. Mesmo assim, a previsão de estreia do novo longa de "Guerra nas Estrelas" continua para o dia 25 de maio de 2018.