Villa-Lobos será homenageado no Municipal pela orquestra da UFF

A Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF) celebra os 130 anos de nosso maior compositor erudito no palco em que o próprio Heitor Villa-Lobos estreou muitas de suas obras.

O programa apresenta um recorte das “Bachianas Brasileiras”, série de obras que tornou Villa-Lobos conhecido internacionalmente, compostas entre 1930 e 1945.

No concerto, em destaque especial, estará a pianista Sônia Rubinsky, uma das maiores intérpretes de Villa-Lobos na atualidade. A gravação de Sônia da obra integral para piano do compositor brasileiro recebeu reconhecimento internacional de público e crítica.

A Orquestra Sinfônica Nacional da UFF e Sônia Rubinsky se apresentarão no próximo dia 26 de junho (domingo), às 17h, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, espaço artístico vinculado à Secretaria de Estado de Cultura.

A regência será do maestro Tobias Volkmann, titular da Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

SERVIÇO

Série Villa-Lobos 130 Anos

Orquestra Sinfônica Nacional da Universidade Federal Fluminense (UFF)

APRESENTAÇÃO

25 de junho (domingo), às 7h

PROGRAMA

Compositor - Heitor Villa-Lobos

Bachianas Brasileiras nº 3 para piano e orquestra

Prelúdio (Ponteio) - Adagio

Fantasia (Devaneio) - Allegro moderato

Ária (Modinha) - Largo

Toccata (Picapau) – Allegro

Solista: Sônia Rubinsky

Naufrágio de Kleônicos

Bachianas Brasileiras nº 7

Prelúdio (Ponteio) - Adagio

Giga (Quadrilha Caipira) - Allegretto scherzando

Toccata (Desafio) - Andantino quasi allegretto

Fuga (Conversa) - Andante

Maestro: Tobias Volkmann

Preço único – R$ 10

Bilheteria do Teatro Municipal do Rio de Janeiro: Praça Floriano, s/nº - Cinelândia - Centro - Rio de Janeiro

Telefone: 55 21 2332-9191