Vestido de Kate Middleton chama atenção em evento da realeza

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, foi o centro das atenções durante o primeiro dia da tradicional corrida de cavalos "Royal Ascot", um dos principais eventos da realeza britânica.

Kate usava um vestido de rendas branco, com uma leve transparência no peito e nos braços, e um chapéu com flores.

Além de chamar a atenção pela elegância e pela simplicidade, essa é a mesma peça usada por ela no evento do ano passado. A única diferença foi a adaptação de uma faixa de renda na cintura.

Kate usava um vestido de rendas branco, com uma leve transparência no peito e nos braços, e um chapéu com flores

O modelo de Alexander McQueen ainda foi muito elogiado pela mídia e por estilistas por lembrar o estilo da princesa Diana nos anos 1980.

Kate tem por hábito repetir diversas peças em seus looks nos mais diversos eventos, adotando uma postura diferente do que tradicionalmente se vê nos ambientes da realeza.