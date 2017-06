Dream Team do Passinho canta e dança Jackson Five no Theatro Bangu Shopping

Depois de conquistar o Brasil com hits funk como 'De Ladin' e 'Vai dar ruim', o Dream Team do Passinho apresenta, dia 22 de junho, às 20h, no Theatro Bangu Shopping, tributo ao Jackson Five, celebrando a cultura negra e periférica mundial.

No show, com banda, o grupo canta e dança 12 clássicos do quinteto de R&B e Soul formado por Michael Jackson e seus irmãos, vestindo figurinos de Claudia Kopke e Antonio Shuback.

“Eles foram importantíssimos para a música e o funk. Ainda mais pra nós, que somos negros e da periferia, como eles. Vamos ser fiéis ao trabalho deles, mas é claro que a gente vai botar um pouco da nossa essência, misturando os moleques de Indiana com os do Rio”, desafia a vocalista Lellêzinha sobre o show tributo ao grupo, que vendeu mais de 113 milhões de álbuns. Os dois grupos musicais tem cinco integrantes, usam figurinos arrojados e se destacam por performances de dança cheia de suingue.

“Bangu também representa muito o funk carioca, um lugar aonde existiram muitas galeras de funk. Levar este show pra lá, com Jackson Five e esta roupagem do funk carioca, com passinho, é muito importante. Acho que vai ser uma noite memorável pra Bangu”, comenta o vocalista e integrante do Dream Team do Passinho, Rafael Mike.

Mais sobre o Dream Team do Passinho

O Dream Team do Passinho é um fenômeno pop-funk do Brasil. O grupo apresentou músicas do disco 'Aperta o Play' (Sony Music 2015) em grandes palcos de Brasil, EUA, França e no encerramento das Paralímpiadas Rio 2016 e teve hits nas trilhas de telenovelas.

Lellêzinha, Diogo Breguete, Hiltinho, Pablinho e Rafael Mike integram o Dream Team do Passinho. O grupo, que compõe, canta e dança, é o vendaval de arte, estilo, ousadia e irreverência da favela.

Serviço: Dream Team do Passinho canta e dança Jackson Five

Data: 22 de de junho, às 20h

Local: Theatro Bangu Shopping - Rua Fonseca 240, Bangu

Ingressos: Plateia R$60 (inteira) e R$30 (meia), Balcão R$50 (inteira) e R$25 (meia)

Classificação indicativa: 12 anos

Mais informações: (21) 2401-3631