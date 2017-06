Curso de cinema grátis em Higienópolis

Estão abertas as inscrições para a oficina de audiovisual para jovens e adultos, a partir de 13 anos, do projeto sócio cultural Cinemaneiro, que será realizada a partir do dia 10 de julho, na Associação de Moradores da Comunidade Agrícola de Higienópolis.

Durante dois meses, serão oferecidas aulas gratuitas, práticas e teóricas de linguagem cinematográfica, câmera, som, edição e produção, que visam desenvolver percepções de cidadania, identidade e valor.

O projeto tem o objetivo de estimular e despertar o interesse dos jovens pela arte do cinema, através da participação em projetos culturais dentro e fora de suas comunidades, usando a linguagem como manifestação artística para a reflexão social.

Nesta 16ª edição do projeto, a ideia dos idealizadores Viviane Ayres e Frederico Cardoso, que será o instrutor, é conversar sobre futuro, meio ambiente, qualidade de vida e atitude. Durante as aulas, os alunos vão produzir um vídeo de curta duração, em full HD, que será exibido no final da oficina para toda a comunidade.

O Cinemaneiro tem os patrocínios da Lamsa, concessionária que administra a Linha Amarela, da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e da Secretaria Municipal de Cultura. O Instituto Invepar e a Pastoral do Menor também apoiam o projeto.

Serviço: Projeto Cinemaneiro 2017

Data de Início: 10 de julho, sempre às segundas e quartas, de 14h às 17h

Local: Associação de Moradores da Comunidade Agrícola de Higienópolis - Avenida Novo Rio nº 10 - Higienópolis

Inscrições: https://www.facebook.com/Cinemaneiro ou no local. Vagas limitadas

Instrutor: Frederico Cardoso

Mais informações: telefone (21)2225-7568 ou whatsapp: (21)98881-2832