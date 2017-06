Wesley Safadão se apresenta na Zona Sul do Rio de Janeiro

Dois grandes nomes do entretenimento se encontram no dia 06 de julho (quinta): Wesley Safadão e a Festa Gênesis. E o palco desse evento será o Clube Monte Líbano, na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, um cartão postal do Rio, onde a festa começa a partir das 22h.

O cantor Wesley Safadão não está no topo das paradas da música do Brasil por acaso. Sempre inovador, o artista é conhecido pelo seu repertório atualizado e por ter as melhores músicas cantadas em seu show.

Wesley Safadão é a atração da Festa Gênesis

O novo CD promocional de Wesley, lançado em fevereiro, já supera a marca de 1,7 milhão de downloads. Sucesso é que não falta no repertório. Começando pelo novo hit 'Ninguém é De Ferro', música que já passou da casa dos 10 milhões de visualizações no Youtube.

A Festa Gênesis, que está completando 19 anos, já foi palco do lançamento de álbuns de artistas como Charlie Brown Jr, Cidade Negra, Skank. Além disso, grande nomes da música como Claudia Leite, Ivete Sangalo, Monobloco e Paralamas do Sucesso também tocaram em edições da Gênesis, sempre para mais de 5 mil pessoas. O sucesso do evento desdobrou a festa nas edições Fantasy (festa a fantasia) e Club (com os melhores DJs).

A abertura da festa ficará por conta do MC G15, dos hits ‘Deu onda’ e ‘Cara bacana’. Nas picapes, os DJs Pablo Salles e Gasparzinho animam a galera.

Atrações

Wesley Safadão

MC G15

DJs: Pablo Salles e Gasparzinho

Seviço: Festa Gênesis com Wesley Safadão

Data: 6 de julho, a partir das 22h

Local: Clube Monte Líbano - Av. Borges de Medeiros, 701, Leblon

Ingressos: R$ 75 (pista). R$ 120 (pista vip), R$ 260 (camarote open bar* individual)

Classificação indicativa: 18 anos

* As bebidas do camarote open bar são Vodka, Cerveja, Caipivodka, Refrigerante e Suco