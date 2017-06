Tenor Andrea Bocelli reconstruirá escola em cidade atingida por terremoto

O tenor Andrea Bocelli e o fundador e acionista da grife Diesel, Renzo Rosso, juntarão suas forças e, através das suas respectivas fundações, reconstruirão uma escola que ficou completamente destruída devido aos terremotos da região central da Itália do ano passado.

Trata-se do colégio "Giacomo Leopardi" da pequena Sarnano, cidade das Marcas duramente atingida pelos tremores. A reconstrução da instituição começará nos próximos dias e a nova e melhorada escola será doada "com chaves de ouro" ao município.

"É um desafio que estamos enfrentando com entusiasmo na certeza absoluta de poder alcançar o objetivo", comentou o cantor lírico italiano sobre a iniciativa. A Fundação Andrea Bocelli, aliás, já construiu outras cinco estruturas acadêmicas em meia década de existência e realizou outros trabalhos em países como Haiti. Rosso também falou sobre a participação no projeto e sobre sua colaboração com o artista.

"Estou muito feliz em colaborar com Andrea Bocelli neste projeto. Faz tempo que queríamos ajudar as zonas de terremotos, e juntos fomos diretamente às cidades atingidos pelos tremores para entender suas verdadeiras necessidades. A nossa filosofia é seguir do começo ao fim as iniciativas que apoiamos", afirmou o empresário italiano.