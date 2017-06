Morre Carla Fendi, uma das 'embaixadoras' da maison italiana

Morreu nesta segunda-feira (19), aos 80 anos, a estilista italiana Carla Fendi, uma das "embaixadoras" da maison italiana, informou a família. Apesar de não informar a causa da morte, os familiares disseram que ela sofria "há anos" com uma doença.

Uma das cinco irmãs que levaram a grife à fama internacional, Carla dedicou sua vida ao Grupo Fendi e é considerada a responsável pela conquista da maison dos mercados estrangeiros - especialmente, nos Estados Unidos. Entre alguns de suas maiores parcerias, estão os trabalhos com o estilista Karl Lagerfeld.

"Somos como os cinco dedos de uma mão, dizia sempre nossa mãe, cada uma tem sua função", gostava de repetir Carla ao ser questionada sobre o sucesso da marca fundada por seus pais, Edoardo e Adele.

Com o passar dos anos, a estilista foi se dedicando mais às questões de imagem e publicação da Fendi, alcançando um grande reconhecimento mundial. Em 2007, ao lado do marido Candido, ela criou a Fundação Carla Fendi, com o objetivo de preservar os bens e os valores culturais do passado, atuando no campo das artes visuais e da literatura.