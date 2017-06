Florença sediará festival de cinema ao ar livre

A famosa Piazzale degli Uffizi, um dos marcos da cidade de Florença, receberá pela primeira vez a experiência do cinema ao ar livre.

Como parte da quarta edição do evento "Apriti Cinema", de 26 de junho a 19 de julho, 285 cadeiras serão colocadas no espaço para que italianos e turistas possam assistir gratuitamente à projeção de grandes filmes. Os longas serão exibidos em uma tela de oito metros de comprimento por quatro metros de altura que dará as costas para o rio Arno.

O projeto foi apresentado nesta semana pelo prefeito da cidade, Dario Nardella, junto ao diretor das Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, e à responsável da área de cinema da Fondazione Sistema Toscana, Stefania Ippoliti.

Todos os filmes serão projetados nas suas línguas originais, com legendas em italiano ou em inglês. As obras que serão apresentadas fazem parte de vários festivais de cinema que estão sendo sediados em Florença neste ano, como o Florence Queer Festival, o Balkan Florence Express, o Premio Fiesole Maestri del Cinema, o Cinema e Donne, o Festival dei Popoli, o Korea Film Fest, o Dragon Film Festival e o Middle East. Entre os eventos especiais do evento está a exibição, no dia 1º de julho, da versão restaurada de "Aurora", de Friedrich Wilhelm Murnau, com sua trilha sonora também ao vivo.