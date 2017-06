Exibição de 'Antes, o Verão' marca um ano de ConheCinema

Há um ano, universitários loucos por cinema decidiram compartilhar com a comunidade sua paixão pela sétima arte. A ideia virou um cineclube - o ConheCinema -, que conta com exibições periódicas, seguidas de debate, que acontecem no auditório da Universidade Veiga de Almeida (UVA), em Cabo Frio.

A sessão de aniversário, no dia 22 de junho, a partir das 14h, exibirá o filme 'Antes, o verão' (1968), com direção de Gerson Tavares. O filme, que retrata Cabo Frio na década de 60 e foi censurado pela ditadura militar, é mais que oportuno para o debate desta edição, que tem a memória como tema. O documentarista Lucas Müller, da empresa Os 13 Filmes, é um dos convidados para o debate.

Os organizadores prometem surpresas no decorrer do evento, que contará com atividades culturais. Uma das novidades é o lançamento da lojinha do ConheCinema, com produtos personalizados, confeccionados pelos próprios organizadores. “Desde o começo, os fundadores suaram a camisa para o nome ConheCinema crescer e ele vem conquistado um público fiel cada vez maior”, destaca Rodrigo Cintra, aluno do 7º período de Jornalismo, um dos curadores do cineclube. O estudante lembra a edição de março, que teve público recorde de 130 pessoas.

O cineclube é uma iniciativa de alunos dos cursos de Comunicação Social e prioriza a exibição de filmes que estão fora da circulação comercial. O professor Daniel Paes, coordenador de Jornalismo, dá suporte à equipe desde o início do projeto. Orgulhoso, comemora o desenvolvimento da iniciativa. “Hoje, o ConheCinema é um grupo de trabalho e produção de conhecimento a partir do cinema”, reflete, citando que o projeto contribui para o fomento da cultura local, atraindo ativistas, produtores culturais e pessoas da comunidade, inclusive de outras cidades da Região dos Lagos. Outro ponto destacado pelo docente é a preparação para o mercado de trabalho, estimulada pela experiência concreta de executar todas as fases da organização de um evento.

As sessões do cineclube são gratuitas, abertas à comunidade, com direito à pipoca e sorteio de brindes. Saiba mais em https://www.facebook.com/ConheCinema/

