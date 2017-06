Evento ‘Detetives do Prédio Azul’ chega ao Shopping Grande Rio

Os famosos mistérios e as divertidas investigações do circuito 'Detetives do Prédio Azul', do Canal Gloob, prometem divertir a garotada que passar pelo Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, entre os dias 23 de junho e 9 de julho.

A atração é destinada a crianças de 4 a 10 anos e tem entrada gratuita, mediante preenchimento de cadastro no local e disponibilidade de vagas.

Para a gerente de Marketing do Shopping Grande Rio, Tatiana Mancebo, é uma alegria trazer eventos de peso para a Baixada Fluminense. “A série Detetives do Prédio Azul é muito querida entre as crianças, esperamos que este circuito possa aproximá–los do cenário de seus personagens favoritos, contribuindo para o imaginário criativo de cada participante. Queremos que nosso público mirim vivencie experiências marcantes e divertidas em suas pré-férias”, conta a executiva.

Os famosos mistérios e as divertidas investigações do circuito 'Detetives do Prédio Azul', do Canal Gloob, prometem divertir a garotada que passar pelo Shopping Grande Rio

O espaço, de 71 m², conta com cinco áreas. A missão começa na portaria do Prédio Azul, onde os pequenos detetives precisam encontrar a chave da porta que dá acesso ao prédio.

Já no pátio do Prédio Azul, a garotada se depara com o jogo Encestando o Lixo, tarefa que consiste em recolher todo o “lixo” encontrado no chão. Divididas em equipes, as crianças têm que encestar as bolinhas de borracha nas cores correspondentes aos materiais recicláveis. No clubinho secreto, a criançada se transforma em verdadeiros detetives, com direito a lanterna, lupa, binóculo e capa, que não podem faltar.

Na casa da Dona Leocádia, os aventureiros precisam encarar um jogo de pistas e charadas. Vencido mais esse desafio, eles chegam à despensa da bruxa, mas terão de correr para sair de lá antes que ela volte.

Além do circuito, os pequenos poderão passar pelas estações de fotos, se vestir com as capas dos detetives e aproveitar a TV de fotos para registrar o momento ao lado de vários personagens do canal.

“O circuito Detetives do Prédio Azul é sucesso absoluto em todos os shoppings por onde passa. É muito gratificante ver esse conteúdo extrapolar a TV e se transformar em uma experiência divertida e acessível ao nosso público, proporcionando um contato mais próximo com o universo lúdico dos personagens. Estamos felizes com os resultados alcançados até aqui e voltamos com a atração em 2017 nessa parceria inédita com a rede Aliansce”, destaca Luciane Neno, gerente de marketing do Canal.

Os pequeninos, de até 4 anos, também podem se divertir na área Pequenos Detetives e se transformar nos Detetives do Prédio Azul, espaço desenvolvido especialmente para eles.

As aventuras do trio de detetives mais famoso do Brasil, formado por Bento (Anderson Lima), Sol (Leticia Braga) e Pippo (Pedro Henriques Motta), também poderão ser conferidas nas telonas, a partir do mês que vem, com a estreia de “D.P.A – O Filme”. A produção tem lançamento previsto para o dia 20 de julho nos cinemas de todo o país.

Serviço: D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

Data: 23 de junho a 9 de julho. De segunda a sexta, das 15h às 20h30* | Sábados e domingos, das 13h às 20h30 (entrada da última turma)

Local: Shopping Grande Rio - Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti - RJ

Classificação indicativa: Circuito D.P.A. - de 4 a 10 anos; Área Pequenos Detetives - até 4 anos

Duração do circuito: 30 minutos (8 crianças por turma a cada 10 minutos)

Tempo de permanência na área dos Pequenos Detetives: Aproximadamente 15 minutos