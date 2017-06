Cantora Rita Benneditto fazapresentação única no Teatro Sesi Duque deCaxias 

Após 11 anos ininterruptos da turnê 'Tecnomacumba', a mais longa da música brasileira, Rita Benneditto empresta sua bela e singular voz para interpretar grandes canções de novos e consagrados compositores brasileiros, emolduradas apenas pelos instrumentos de cordas do maestro Jaime Alem.

Em 'Suburbano coração', a artista interpreta clássicos de José Augusto, Zeca Baleiro, Fagner, Ana Carolina, Chico Buarque, Julio Iglesias, entre outros.

Promovido pelo Sesi Cultural, o espetáculo acontece nesta quinta-feira, dia 22, às 20h, no Teatro Sesi Caxias.

Em seu novo show, Rita volta a se dedicar à faceta de intérprete intimista e melódica, cantando sobre o romantismo nas grandes cidades e periferias. A apresentação reflete a diversidade sonora nas metrópoles. Todas as músicas são recriadas em arranjos musicais ousados e criativos de Jaime Alem, que fazem dialogar a tradição com a sonoridade contemporânea.

O repertório inclui canções como 'Me esqueci', pérola do cancioneiro popular já gravada por José Augusto e Julio Iglesias, a nostálgica 'Balada de agosto', de Fagner e Zeca Baleiro, a romântica 'Nua', de Ana Carolina, a emblemática 'Garçom', de Reginaldo Rossi, e a poética 'As vitrines', de Chico Buarque.

No Sesi Caxias, as vendas são feitas de segunda a sexta-feira, das 7h às 20h, e aos sábados, das 9h às 14h. Pessoas com mais de 60 anos, estudantes, deficientes físicos e associados ao Sesi pagam meia-entrada.

Serviço: 'Rita Benneditto'

Data: 22 de junho, quinta-feira, às 20h

Local: Teatro Sesi Caxias - Rua Arthur Neiva, 100 - Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias

Ingressos: R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia)

Classificação indicativa: 16 anos

Mais informações: (21) 3672-8369 ou teatrosesi.caxias@firjan.org.br ou http://www.firjan.com.br/sesi/qualidade-de-vida/guia-sesi-cultural/pagina-principal/