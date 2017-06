Biblioteca Nacional recebe autores no projeto “Diálogos”

Casa da produção literária no Brasil, a Biblioteca Nacional é o lugar privilegiado para receber escritores e falar sobre livros. A partir de 22 de junho, abre suas portas para o projeto “Diálogos”, quando, durante uma hora a jornalista Helena Celestino vai conversar, não só com escritores, mas com artistas, cineastas, músicos e outros que fazem parte da cultura brasileira.

O primeiro “Diálogos” acontece dia 22 com os autores Alberto Mussa e Luiz Antônio Simas; dia 29, será a vez de falar dos 90 anos de Tom Jobim e no dia 6 de julho, Gilberto Gil e Jorge Mautner discorrem sobre os 40 anos da Tropicália. Logo depois, no dia 13, o tema é Feminismo e política partidária, com Marcia Tiburi, Marielle Franco e Manoela Miklos, do blog “Agora é que são elas”.

O projeto vai até o fim do ano, sempre às quintas-feiras às 18.30h, no auditório Machado de Assis (entrada pela rua México). A entrada é franca, com distribuição de senhas meia hora antes.

Alberto Mussa - Contista e romancista, dedica-se atualmente à elaboração do “Compêndio Mítico do Rio de Janeiro”, série de cinco romances policiais, um para cada século da história carioca. Recriou a mitologia dos antigos tupinambás; traduziu a poesia árabe pré-islâmica; e escreveu, com Luiz Antônio Simas, uma história do samba de enredo. Além de figurar em listas de “melhores do ano” de veículos como Veja, O Globo e Folha, ganhou os prêmios Casa de Las Américas, Academia Brasileira de Letras, Oceanos, Machado de Assis (FBN) e APCA. Estudada na Europa, nos Estados Unidos e no Mundo Árabe, sua obra está publicada em dezessete países e quinze idiomas. Luiz Antonio Simas é mestre em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi consultor do acervo Música de Carnaval do MIS – Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro – e jurado do Estandarte de Ouro, maior premiação do carnaval carioca. Tem diversos livros e artigos publicados, notadamente sobre as escolas de samba do Rio de Janeiro e suas comunidades. É autor, entre outros, de Samba de enredo: História e arte, em parceria com Alberto Mussa.