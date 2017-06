Após escândalo de corrupção da JBS, Tony Ramos rompe parceria com Friboi

O ator Tony Ramos rompeu sua parceria com a Friboi, uma das marcas da JBS. O ator recebia um cachê de cerca de R$ 5 milhões. De acordo com a colunista da Folha de S. Paulo, Monica Bergamo, ele já vinha demonstrando a ideia de se desvencilhar do contrato, consultando advogados sobre a possibilidade.

Antes do ator, a apresentadora Fátima Bernardes havia cancelado seu contrato de garota-propaganda da Seara, também pertencente ao grupo JBS.

Tony Ramos já havia se declarado “surpreso”, “triste” e “melancólico”, com as revelações sobre a JBS. Segundo ele, não havia mais clima para participar dos filmes comerciais da marca.