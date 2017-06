Zona Leste de SP recebe Circuito de Festas Juninas de São Miguel Paulista

Nos próximos dias 23, 24 e 25 de junho, a zona leste de São Paulo recebe o 1º Circuito de Festas Juninas de São Miguel Paulista. Organizado pela Fundação Tide Setubal e a comunidade de São Miguel Paulista, o evento tem como objetivo reforçar tradições e costumes culturais de diferentes regiões do Brasil. O público poderá conferir apresentações musicais, feira de artesanato, além de brincadeiras e barracas com comidas e bebidas típicas a preços populares. Neste ano a festa acontece na Praça do Morumbizinho.

O 1º Circuito de Festas Juninas de São Miguel Paulista é uma articulação realizada pela Prefeitura Regional do distrito, a partir da Casa de Cultura de São Miguel, para promover a integração entre os festejos realizados na região e valorizar a cultura popular. Além de São Miguel Paulista, outros cinco bairros receberão os festejos do circuito - Jardim Helena, Vila Cruzeiro, Cidade Nova e Nitro Operária.

“Os costumes e o modo de vida nordestinos fazem parte da cultura de São Miguel Paulista. Com a mudança do evento para a Praça Morumbizinho mantemos viva uma tradição de festas da comunidade, antes realizadas em um Clube da Comunidade, trazendo para a praça esses festejos e promovendo a integração com os demais bairros no circuito de festas”, disse o coordenador da programação cultural da Fundação Tide Setubal, Inácio Pereira dos Santos Neto.

Na programação estão manifestações tradicionais da cultura brasileira como as rodas de jongo, as expressões afro-brasileiras e o som das violas e do acordeon. O Trio de Forró Flor de Muçambê abrirá as atrações durante os três dias de festa. Na sexta-feira (23), haverá apresentação de rodas de dança e canto da comunidade de Jongo de Embu das Artes e a apresentação da Orquestra Sanfônica de São Paulo, que vai embalar os festejos ao som do arcodeon. Haverá ainda quadrilha junina formada pelo grupo ‘Ao Abrir das Cortinas’, da Sociedade Amigos do Jardim Lapenna.

No dia 24, apresentam-se a Congada de Santa Ifigênia, o grupo JabutiCaqui e a Orquestra Piracicabana de Viola Caipira. Celebrando o folclore, danças e ritmos da cultura popular brasileira, os grupos Catira Botas de Ouro, Batakerê e a Orquestra de Berimbaus do Morro do Querosene encerrarão a 11ª edição do encontro no domingo.