Sonia Andrade celebra aniversário com feijoada beneficente

Sonia Andrade, Presidente do Instituto Novo Brasil, reuniu amigos no último domingo (18) para celebrar seu anivesrário com uma feijoada beneficente.

A idealizadora do Projeto 'A Casa É Nossa' que garante títulos de posse para famílias de comunidades carentes do Rio, arrecadou fraldas geriátrica e leite em pó.

Toda a arrecadação será destinada às comunidades que atende.

O cantor Buchecha foi levar seu abraço à aniversariante

