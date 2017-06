Um Arraial de São João invade a Praça N. Sra. Da Paz em Ipanema. A feira Ipanema Urbana chega à sua oitava edição comemorando o santo e revivendo uma tradição do bairro que andava esquecida.

Dias 23, 24 e 25 - sexta das 18h às 22h, sábado e domingo, das 12h às 22h - terá programa para família toda, entrada gratuita, barracas típicas, dança de quadrilha e shows.

Ao todo são quarenta expositores entre hambúrgueres, brownies, crepes, cervejas artesanais, champagne, queijos e mate.

A feira organizada pelo grupo Los Urbanos, formado por Pamela Cancela, Walter Guimarães e Bruno Bueri, entrou para o calendário do bairro com o mote “O Rio também é Praça”. Centenas de pessoas passam pela praça nos dias do evento com total segurança.

“Estamos fortalecendo esse movimento para que as pessoas aproveitem a praça. Famílias têm vindo, amigos se reúnem para comemorar aniversários aqui, moradores estão confraternizando. Tornou-se um programa para a família toda, cães incluídos. Com nossa feira de food trucks estamos prestigiando também os pequenos produtores, as comidas artesanais”, conta Pamela.

Serviço: Ipanema Urbana – Gastronomia e diversão

Data: 23 a 25 de junho. Sexta, das 18h às 22h. Sábado e domingo, das 12h às 22h

Local: Praça N. Sra. Da Paz - Ipanema

Entrada franca

Realização: Los Urbanos

Fácil acesso de Metrô * (Estação N.S da Paz) , carro ou táxi. Estacionamento Rotativo. Se for de Bike, não esqueça sua corrente. Dog Friendly