Araken apresenta obras inéditas em individual na Galeria TAC

Uma coletiva do próprio artista. É assim que o pintor, aviador, arquiteto e pensador Araken (Hipólito da Costa) define sua próxima exposição, 'Interações', com inauguração para o público dia 20 de junho, na Galeria TAC, no Shopping da Gávea.

A mostra reúne 15 obras inéditas, entre pinturas e objetos que transitam entre o figurativo e a abstração.

Em sua nova série, o artista investiga as possibilidades de utilização da luz, imprimindo maior transparência aos trabalhos e explorando seus limites além dos usos e meios convencionais.

'Capa' é uma das atrações de 'Intervenções', do artista Araken

Surgem, assim, estimulantes contrastes para quem observa atentamente sua obra. “Esta exposição traz à tona a tentativa de introduzir luminosidade à minha produção, causando efeitos na composição pictórica”, explica Araken.

As pinturas e objetos de Araken, aparentemente diferentes na forma e no tipo de material, ficarão colocados lado a lado no espaço expositivo, traçando clara conexão entre eles. Entre os destaques está 'Fortaleza', pintura sobre tecido rendado no Ceará, iluminada por luz de led. Já com a obra 'Capa', o artista cria uma espécie de amuleto. “É uma peça simbólica de proteção para impedir as interferências externas”, sugere.

Sua experimentação gira em torno de variados suportes. Quem for à exposição encontrará ainda uma composição de poliuretano e duas esculturas que simulam prédios. Num dos edifícios, uma escada conduz ao topo onde se encontram três pessoas: um negro, um branco e uma índia. “Representa a nossa miscigenação à procura de uma identidade. O ver e o fazer artístico provocam interações e aprofundam o olhar sobre a realidade” sintetiza o artista.

Sobre o artista

Araken, piloto de caça, também incorpora à arte sua formação de filósofo e teólogo. Na década de 1970 graduou-se em Arquitetura e Urbanismo pelas Faculdades Integradas Bennet. Em 1998, estudou Filosofia na Faculdade João Paulo II e Teologia na PUC Rio. Em 2005 fez mestrado em Ciências Aeroespaciais pela Universidade da Força Aérea. Realizou mais de 16 exposições individuais e participou de mais de 50 coletivas. Entre elas, Centro Cultural dos Correios, em 1998; 'Objetos do Tempo', em 2004, na Galeria Ibeu; 'Campo de Pouso', em 2005, no Memorial da América Latina, em SP; e 'Biblioteca', em 2009, no MAM-Rio. Recebeu três prêmios por seus trabalhos, entre eles o prêmio Aquisição no XXII Salão de Abril, 1972, em Fortaleza, e o prêmio com a melhor exposição de 2004, na galeria Ibeu.

Serviço: Araken apresenta 'Interações'

Abertura: 20 de junho, às 19h

Temporada: até 16 de julho, de 2ª a sábado, das 10h às 22h. Dom., das 15h às 21h

Local: Galeria TAC - Rua Marquês de São Vicente, 52, loja 350, Shopping da Gávea

Entrada franca

Classificação etária: Livre

Mais informações: (21) 2274-4044