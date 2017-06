Após show em Turim, Ariana Grande agradece apoio de europeus

Após encerrar sua turnê na Europa no último sábado (17), em Turim, na Itália, a cantora norte-americana Ariana Grande agradeceu o apoio dos fãs em um publicação no Instagram.

"Gostaria apenas de agradecer pela quantidade de amor e apoio que deram a mim, a minha equipe e uns aos outros nestes tempos difíceis", escreveu a cantora que teve seu show alvo de um ataque terrorista que deixou 22 mortos no último dia 22 de maio em Manchester.

No último fim de semana, com a segurança reforçada, a cantora fez o último show na Europa no 'PalaAlpitour', em Turim.

Milhares de fãs italianos lotaram o local e foram ao delírio durante a apresentação das principais músicas de Ariana, como "One last time", canção dedicada às vítimas do atentado.

Há quase um mês, um homem-bomba explodiu um artefato caseiro na porta da Arena Manchester, onde Ariana realizava um show. O ataque foi reivindicado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e deixou dezenas feridos.

Em sua publicação na rede social, Ariana afirmou que "passar este tempo com vocês este mês têm sido muito especial e tem ajudado a me cicatrizar. Obrigada por estarem aqui. Obrigada do fundo do coração pela generosidade de vocês e pela forma como apoiaram o One Love Manchester e por ajudarem as famílias como ajudaram".

Como parte de sua turnê mundial, a norte-americana vem ao Brasil na próxima semana para fazer duas apresentações. No dia 29, ela cantará na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro, e dia 1 de julho, no Allianz Parque, em São Paulo. O preço dos ingressos custa de R$220 a R$560.

Ariana Grande ainda fará shows no Chile, na Argentina, na Costa Rica e no México.