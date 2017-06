Anderson Henrique lança 'Chame Como Quiser' nesta quarta (21) no Coordenadas Bar

Na quarta, dia 21, o escritor Anderson Henrique lançará seu livro de contos 'Chame Como Quiser' (Penalux) no Coordenadas Bar, a partir das 18h.

A obra reúne 13 contos inusitados que recorrem ao niilismo e ao sarcasmo para dissecar o cotidiano e questionar as relações humanas.

No mesmo dia, o Coordenadas Bar promove o projeto ‘Menu Extra’, que traz sempre às quartas-feiras um chef convidado.

Quem invade a cozinha do Coordenadas Bar é o pessoal do Da Foca, boteco mais famoso da Rua Farani.

Frequentado por estudantes dos arredores da rua de Botafogo, o bar levará aos clientes do Coordenadas além do seu tradicional hambúrguer, o petisco que concorreu no Comida Di Buteco 2017, o Porcolino.

PORCOLINO Sanduíche de pernil de porco cozido no azeite servidos em um pão artesanal feito na casa. Acompanhado de molho Teriyaki de frutas vermelhas e gengibre adocicado. Petisco concorrente do Comida di Buteco 2017. R$ 28

BURGUELINO 180g de blend de carne bovina, queijo cheddar, com alface, tomate e maionese artesanal temperada com ervas e acompanha um catchup picante. R$ 25

Data: 21 de junho, quarta-feira, a partir das 18h

Local: Coordenadas Bar - Rua da Passagem, 19 – Botafogo

Preço: R$ 37

Mais informações: (21) 3593-5003