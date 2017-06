A Cia de Atores Invisíveis apresenta 'Uma Valsa pra Lua', seu primeiro espetáculo voltado para crianças, que na verdade é para todas as idades. O espetáculo estreia no dia 9 de setembro, no Teatro Gonzaguinha (Caloustre) e cumpre temporada até 30 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às 17h.

A peça, que teve uma única apresentação na Itália, na cidade de Monsano (região de Marche), em 2014, ganha versão estendida em português com duração de aproximadamente 50 minutos.

'Uma Valsa pra Lua' exalta o amor e sonhos e se propõe a despertar a esperança de que nada é impossível se feito com coração e empenho

O trabalho, que reune palhaçaria, poesia, romance, música, ação e suspense, exalta o amor e sonhos e se propõe a despertar a esperança e a crença de que nada é impossível se feito com coração e empenho.

O que eu sei é que tem uma criança dentro de mim, que me faz acreditar nos sonhos, ter esperança no futuro

'Uma Valsa pra Lua' conta a história do palhaço Caqui, que tem como sonho chegar até a Lua, por ser completamente apaixonado por ela. Contando com dois amigos imaginários, também palhaços, Euhein e Marola, Caqui planeja tocar uma valsa composta por ele como prova do seu amor.

Uma série de situações inusitadas vão divertir e emocionar o público, deixando clara a intenção do espetáculo: Mais importante é tentar e buscar do que propriamente chegar. Quando se tem um objetivo forte e puro no coração, acaba-se ficando apaixonado pelo próprio caminho: Mesmo que impossíveis que as coisas pareçam ser, se nos empenhamos, elas se tornam possíveis...

"O que eu sei é que tem uma criança dentro de mim, que me faz acreditar nos sonhos, ter esperança no futuro, achar que existem pessoas boas, que todo dia é dia de brincar, de rir até a barriga doer". Palhaço Caqui

Ficha Técnica

Texto e Direção: Márcio Moreira

Elenco: Márcio Moreira (Palhaço Caqui), Marcos Gutierrez (Palhaço Euhein) e Rubens Bomfim (Palhaço Marola)

Preparação de Movimento: Cecília Terrana

Figurinos: Cia de Atores Invisíveis

Costureiro: Paulo Candura

Adereços: Lucyanne Mano

Cenário: Márcio Moreira

Iluminação: Cia de Atores Invisíveis

Direção Musical: Alex China

Música original (Valsa pra Lua): Márcio Moreira

Execução da Música 'Valsa pra Lua': Márcio Moreira (violão e voz), Marcos Gutierrez (pratos de dedo) e Rubens Bonfim (sanfona)

Fotos: Rodolfo Laboissiere

Assistente de produção: Barbara Magalhães

Produção: Cia de Atores Invisíveis

Direção de produção: Márcio Moreira

Serviço: 'Uma valsa pra Lua'

'Uma Valsa pra Lua' estreia no dia 9 de setembro, no Teatro Gonzaguinha (Caloustre) e cumpre temporada até 30 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às 17h

Data: 9 a 30 de setembro, sempre aos sábados e domingos, às 17h

Local: Teatro Municipal Gonzaguinha (Calouste Gulbenkian) - R. Benedito Hipólito, 125 - Centro do Rio

Ingressos: R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia entrada)

Classificação indicativa: Livre

A Companhia de Atores Invisíveis

A Cia de Atores Invisíveis foi criada em 2004, no Rio de Janeiro, por Márcio Moreira e Katia Jorgensen. A inspiração maior foi o livro 'O Ator Invisível', escrito pelo ator e diretor YoshiOida da companhia de Peter Brook. O primeiro experimento foi o espetáculo/performance 'A Expectativa' (2004). Não tardou para que esse projeto se transformasse em um espetáculo de título 'Expectantes' (2006). Os Invisíveis passaram a ter sua sede na Fundição Progresso. Cumpriram várias temporadas e o espetáculo consolidou a existência da companhia. A terceira empreitada foi o espetáculo de título 'ou Hamuretsu' (2009). Um "divisor de águas" para os Invisíveis. Temporada no espaço da Armazém Cia de Teatro (Fundição Progresso) e participação na Mostra X Tudo Cultural do Teatro Sesi, no Centro do Rio de Janeiro. Na ficha do espetáculo, nomes como o do diretor inglês David Herman, (preparação de análise ativa) e de YoshiOida, em uma participação exclusiva em vídeo fazendo o papel do fantasma de Hamlet. Presença de jurados de prêmios de teatro, críticos e principalmente uma bela resposta do público, marcaram esse trabalho. A Cia de Atores Invisíveis precisava crescer e adquiriu sede própria na Rua André Cavalcanti no bairro da Lapa, Centro do Rio de Janeiro, nesse mesmo ano. Em 2012, sem sede e passando por grandes reformulações, é montado o espetáculo 'Manifesto do Fim' que fica em cartaz por dois meses na Fundição Progresso. O ano de 2014 continua sendo de mudanças. O experimento 'UnValser per Luna' é montado durante a estada do diretor e ator Márcio Moreira na Europa. Uma linda apresentação é feita na cidade de Monsano, região de Marche na Itália. De volta ao Brasil, Márcio monta 'Dr. Angust', em 2015. O espetáculo cumpre apresentações em alguns espaços da cidade do Rio.

Nesse ano de 2017 um novo espetáculo será apresentado.

Márcio Moreira

Iniciou no teatro como ator em 1993 fazendo parte do Grupo Teatral Gente. Fez parte também do Grupo Trivial Encena, onde participou do premiado 'Ciclo Shakespeare para Crianças', fazendo apresentações e temporadas em festivais por quase todo o Brasil. Formado em Licenciatura Plena em Educação Artística com habilitação em História da Arte pela UERJ e em Teatro pela ETLA. Professor de Educação Artística e Teatro desde 1998. Lecionou Interpretação Dramática na Escola Técnica de Teatro ETLA. Foi professor de Teatro da Rede Estadual de Ensino. Foi Indicado ao prêmio de melhor Diretor no Festival de Teatro do Rio em 2009. Após várias experiências como ator e diretor de teatro, fundou em 2004 a Cia de Atores Invisíveis, onde passou a se ocupar além das funções de diretor e ator, a de dramaturgo também. Apresentou 'Um Valser per Luna' como ator e diretor na Itália, durante sua estada na Europa. Atualmente, professor de Teatro, Artes Plásticas e História da Arte na Rede PH de Ensino. Escreveu eadaptou vários textos para o teatro, além de ter atuado e dirigido em vários espetáculos.