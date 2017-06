Nascem gêmeos de Beyoncé e Jay-Z

Nasceram os filhos gêmeos da cantora norte-americana Beyoncé, de acordo com uma publicação no Twitter de Mathew Knowles, pai dela. O nascimento teria ocorrido no início da semana, mas só foi divulgado neste domingo (18).

De acordo com o site TMZ, os bebês nasceram na segunda-feira (12) e permanecem no hospital por causa de "um pequeno problema de saúde". Não há detalhes sobre a razão exata de não terem sido liberados ainda.

Até o momento, a cantora não fez nenhum anúncio oficial e não divulgou o sexo das crianças, frutos de seu relacionamento com o rapper Jay-Z. Os dois são casados desde abril de 2008.

O casal já tem uma filha, a garota Ivy Blue Carter, de 5 anos. A cantora, de 35 anos, havia anunciado a sua gravidez em fevereiro em uma imagem publicada no Instagram.

