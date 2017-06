Exposição em São Paulo apresenta a vida de Steve Jobs

A exposição “Steve Jobs, o visionário”, em cartaz no Museu da Imagem e do Som, na capital paulista, apresenta a vida de uma das personalidades mais conhecidas do mundo por sua capacidade de inovação. Na exposição, o público poderá conhecer um pouco do universo de Steve Jobs, fundador da empresa Apple: são 209 itens entre fotos, filmes, reportagens e produtos históricos que mostram a forma como ele pensava e criava.

Na mostra, há um percurso estruturado por células narrativas – Espiritualidade, Inovação, Competição, Fracasso, Negócios e Sonho –, que têm o objetivo de levar ao público uma experiência rica sobre a vida de Jobs.

Os visitantes têm acesso a centenas de inovações criadas pelo empresário. Entre elas, está a peça mais rara da exposição: o Apple 1, fabricado em 1976, que foi adquirido em um leilão por U$ 213,6 mil, em novembro de 2010, por Marco Boglione, idealizador da exposição. Atualmente o computador já triplicou de valor.

Outro destaque da exposição é o Lisa, lançado em 1983, que foi o primeiro computador pessoal a ter um mouse e uma interface gráfica. No entanto, este foi considerado um dos maiores fracassos da Apple.

Há ainda uma sala dedicada às imagens inéditas de Jobs em sua vida cotidiana feitas por Jean Pigozzi, fotógrafo de confiança do inventor.

A exposição fica em cartaz até 20 de agosto no Museu da Imagem e do Som (Av. Europa, 158, Jardim Europa). A entrada é gratuita às terças-feiras, com ingressos distribuídos por ordem de chegada e sujeitos à disponibilidade e lotação do espaço. De quarta a domingo, o ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).