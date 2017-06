Espaço Cultural Olho da Rua recebe Adam Evald no dia 21 de junho

O músico sueco Adam Evald traz seu chamber pop, com pegada folk, para o Rio de Janeiro. O chamber pop é considerado um gênero alternativo com elementos da música erudita e do rock.

Na próxima quarta-feira, dia 21, às 20h, Evald se apresenta acompanhado pela violinista Caroline Karpinska, no Espaço Cultural Olho da Rua, em Botafogo.

Adam Evald ficou conhecido mundialmente pelas músicas que tratam de temas como amor, traição e solidão. Desde 2012, o músico já se apresentou em 113 cidades de 30 países como Rússia, China, Japão e México.

Atualmente, Evald trabalha na divulgação do álbum Love Knuckles Peace Dove e já se prepara para lançar, no segundo semestre, White Night Black Out.

Serviço: Adam Evald - Love Knuckles Peace Dove

Data: 21 de junho, às 20h

Local: Espaço Cultural Olho da Rua - Rua Bambina, 06 – Botafogo

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10(meia)

Lista amiga – R$15,00

Informações e reservas: 21.3178-6601 e 21.9958-7109