Morte de Carrie Fisher foi causada por apneia, dizem legistas

Um laudo divulgado na noite desta sexta-feira (16) por médicos legistas do condado de Los Angeles, nos Estados Unidos, afirmou que a atriz norte-americana Carrie Fisher, conhecida mundialmente pelo seu papel como a Princesa Leia, na saga "Star Wars", morreu em decorrência de uma "apneia do sono e outros fatores indeterminados".

Segundo o relatório, Fisher sofria de doenças cardíacas e outros problemas de saúde causados pelo uso de drogas. O laudo, no entanto, não foi capaz de informar se o uso de remédios contribuiu para a morte da atriz.

A apneia do sono acontece quando uma pessoa para de respirar por alguns momentos durante o sono.

Carrie Fisher morreu no dia 27 de dezembro de 2016 aos 60 anos

Filha da atriz Debbie Reynolds e do cantor Eddie Fisher, Carrie Fisher morreu no dia 27 de dezembro de 2016 aos 60 anos. Dias antes, a estrela de "Star Wars" havia sofrido um infarto durante um voo que ia de Londres a Los Angeles. Na ocasião, Fisher chegou a ser socorrida ainda no avião e levada para o hospital UCLA Medical Center, onde faleceu quatro dias depois. Um dia após, sua mãe morreu por conta de um derrame aos 84 anos.