Gênero, sexualidade, corpo e afetividade são temas de mostra cultural em SP

A capital paulista recebe até o próximo dia 25 a quarta edição do evento Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade, que traz artistas de oito estados brasileiros para apresentar suas produções inspiradas no tema: peças teatrais, performances, shows, espetáculos de dança, workshops, e filmes - que terão lugar no Itaú Cultural, na Avenida Paulista.

Neste sábado, às 20h, a atriz Renata Carvalho interpreta O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, que retrata Jesus Cristo no tempo atual como uma mulher transgênero, recontando histórias bíblicas em versão contemporânea, promovendo a reflexão sobre opressão e intolerância.

A programação Fim de Semana em Família também terá suas atividades direcionadas ao tema. No domingo (18), às 14h, a artista Mônica Cardim debate com as crianças se as brincadeiras precisam ser classificadas como de meninas ou de meninos na oficina Brincar de Quê? Às 16h, o Coletivo Cultural Sankofa apresenta o espetáculo Aonde Nasce o Arco-Íris?, em que Maria, uma boneca de pano insatisfeita com sua forma, que não revela sua identidade de menina, e Rafa, uma criança solitária e apaixonada por revistas de moda, conhecem Joca, o filho do vento.

Nos dias 24 e 25, a oficina Feliz Aniversário, João!, de Júlia Rosemberg e Priscilla Bertucci, com ilustrações de Thais Stoklos, promove a experimentação de roupas e acessórios pelos participantes, com o objetivo de discutir, de forma lúdica, a desconstrução de estereótipos de gênero.

Na sequência, o Teatro da Conspiração de Santo André apresenta o espetáculo A Princesa e a Costureira, inspirado no livro homônimo de Janaína Leslão, que conta a história de uma princesa prometida em casamento ao príncipe do reino vizinho, mas que se apaixona pela costureira responsável por fazer seu vestido de noiva.

A programação recebe por dois dias, sempre às 19h, uma Mostra de Curtas, filmes direcionados à discussão em torno das questões de gênero, identidade e sexualidade. Na quinta-feira, dia 22, a sessão reúne Tailor – o filme (2017, 10min), de Calí dos Anjos; Love Snaps (2016, 13min), de Daniel Ribeiro e Rafael Lessa; Madmoiselle do Rap (18min), de Raphael Gustavo da Silva; Mulheres Negras: Projetos de Mundo (2016, 25min), de Day Rodrigues e Lucas Ogasawara; e A Gis(2016, 19min), de Thiago Carvalhaes.

No dia seguinte, 23, serão exibidos Vênus Filó, a Fadinha Lésbica (2016, 6min), de Sávio Leite; Parte do Processo (2015, 14min), de Rodrigo Cavalheiro; Sobre Papéis (2014, 22min), de Pedro Paulo de Andrade; Em Defesa da Família (2016, 21min), de Daniella Cronemberger e Getsemane Silva; e Submarino (2015, 20min), de Rafael Aidar.

A programação completa pode ser encontrada no site Itaú Cultural.