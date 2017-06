'Maria Menina' estreia no Parque das Ruínas em julho

'Maria Menina', espetáculo teatral infantil, traz a cena carioca um universo lúdico, permeado por músicas, pelo ritmo do coco, brincadeiras, sensações e imagens atravessadas pela poesia dos cabelos de Maria. Com direção de Cristiane Muñoz, a temporada vai acontecer no mês de Julho de 2017, sempre aos domingos, às 11h, no Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas, em Santa Teresa.

A peça surgiu de uma das narrativas do projeto de contação de histórias 'Sonhar-se Mundo', trazendo à cena histórias de empoderamento e liberdade.

Sinopse

“Um dia nasceu Maria Menina. Na cabeça dela crescia um cabelo que dava voltinha, se embaraçava, ocupava espaço, era um cabelo muito faceiro, cheio de vontades e opiniões próprias. Mas na cidade que Maria nasceu, todos tinham medo de cabelos como aquele e, por isso, sua Tia prendeu seu cabelo bem firme para que ele não se esparramasse por ai. Com o tempo, Maria Menina é surpreendida por uma dor de cabeça que ela não entende. Ela decide então se aventurar em busca da cura para sua dor de cabeça, passando por caminhos e descobertas sobre o mundo e si mesma.”

Ficha técnica

Produção e Dramaturgia: Camila Barra e Nathalia Cantarino

Supervisão cênica e Figurino: Cris Muñoz

Elenco: Camila Barra e Nathalia Cantarino

Direção Musical: Henrique Fiuza

Iluminação: Herbert Said

Cenotécnico: Paulo Frasão

Costureira: Rosália Almeida

Realização: Sonhar-se Mundo

Serviço: 'Maria Menina'

Data: 2 a 30 de julho, sempre aos domingos, às 11h.

Local: Centro Cultural Municipal Parque das Ruínas - R. Murtinho Nobre, 169 - Santa Teresa

Ingressos: R$ 20 (inteira), R$ 10 Meia (entrada)

Classificação livre