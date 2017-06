Festival 'Tango y Vino' traz o melhor da Argentina ao Brasil

Inspirado pela bem-sucedida experiência do Festival Vinho e Jazz, realizado em junho de 2016, a Opus Promoções e a Branco Produções trazem o 'Tango y Vino' ao Rio. O festival acontece dia 23 no Teatro Bradesco Rio, no Rio de Janeiro e dia 24 no Teatro do Bourbon Country, em Porto Alegre.

Os ingressos já estão à venda.

O Festival Tango y Vino terá entre os músicos confirmados Marcelo Rey, cantor do espetáculo Esquina Carlos Gardel, considerado um dos maiores nomes do tango argentino da atualidade e a cantora Soledad Flores, integrante dos Quintetos Alto Tango e Carla Algeri, que realizam apresentações na Argentina e Colômbia. Além do espetáculo Real Tango, que se apresenta pela primeira vez no Brasil, com toda energia, vitalidade, classe e sensualidade do estilo musical.

No foyer dos teatros estarão à venda uma seleção de vinhos Malbec e Torrontés. Os preços serão compatíveis com o mercado e as vinícolas participantes serão as mais conceituadas da Argentina.

Ainda em 2017, serão realizados o Festival Vinho e Jazz em agosto e o Festival Whiskey & Blues em outubro. Esses festivais também passarão por São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, sempre com três atrações musicais em cada edição.

Marcelo Rey

Iniciou sua carreira quando era menino, junto a seu pai. Apesar de ainda muito jovem é considerado um dos maiores nomes do tango argentino da atualidade. Gravou programas de TV com Sivlio Soldán e Jorge Bocacci. Cantor de orquestras como Misteriosa Bs As e Orquestra de Tango de Avellaneda. Já se apresentou nas mais importantes casas de tango de Buenos Aires e atualmente é o cantor principal do espetáculo 'Esquina Carlos Gardel', com o qual tem viajado por diversos países.

No espetáculo, Marcelo canta alguns dos mais conhecidos tangos de todos os tempos e também promove o resgate de músicas pouco conhecidas, acompanhado de seu violão, remetendo aos princípios do tango, quando o gênero era interpretado desta forma em Buenos Aires.

Soledad Flores

Conhecida como 'La Negra Porteña' é uma das mais importantes cantoras de tango da atualidade. Inicialmente, Soledad se interessou pelo rock e integrou uma banda deste estilo musical. Quando conheceu o tango, decidiu seguir carreira. Foi conhecendo e sofrendo influência dos principais nomes do gênero, como Carlos Gardel, Libertad Lamarque, Tita Merello, Maria Graña, Goyeneche, Susana Rinaldi, Julio Sosa e Rubén Juárez. Iniciou no Bar do Julio, um bolicho próximo ao obelisco, na Rua 9 de Julho, onde muitos cantores, hoje famosos, iniciaram sua vida artística. Atualmente, além do Quinteto Alto Tango, atua no Quinteto Carla Algeri, ao lado do cantor Eduardo Pulís, com apresentações na Argentina e Colômbia.

Real Tango

Pela primeira vez no Brasil, o espetáculo Real Tango tem direção de Guillermo Salvat e Silvia Grynt, da Cia Tango A Tierra. Descendente direto dos melhores shows portenhos, Real Tango traz toda energia, vitalidade, classe e sensualidade deste gênero que cada vez mais ganha o mundo. No festival, serão três casais de bailarinos e uma orquestra típica formada por cinco músicos, além das intervenções dos cantores Marcelo Rey e Soledad Flores. Glamour, paixão, elegância e emoções, expressas por meio do tango, tristeza e melancolia, mas também amor, humor e coreografias fantásticas apresentadas em conjunto com música interpretada ao vivo. Os coreógrafos Guillermo Salvat e Silvia Grynt se conheceram quando faziam parte do elenco do show “Una noche de Tango”, em Buenos Aires.

Serviço: 'Tango y Vino'

Data: 23 de junho, sexta-feira, às 21h

Local: Teatro Bradesco Rio - Avenida das Américas, 3900 – loja 160 do Shopping VillageMall – Barra da Tijuca

Ingressos e mais informações: www.teatrobradescorio.com.br