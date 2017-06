Feira do Livro de Brasília começa hoje com o tema Inclusão e Cidadania

Começa hoje (16) e vai até o dia 25 de junho a 33ª Feira do Livro de Brasília. O evento, realizado na área externa do Shopping Pátio Brasil, reúne uma média de 90 estandes e cerca de 50 expositores de livrarias e editoras de várias partes do país. Além da venda de livros, a feira terá espaço para a realização de debates, conversa com autores, homenagens, leitura de poemas e saraus.

De acordo com um dos organizadores, Gabriel Lima, a feira pretende atrair crianças, jovens e adultos de todas as idades e traz como tema principal para os debates a inclusão e a cidadania, com foco no protagonismo dos jovens autores e leitores. “O que a gente quer passar é que podemos resgatar os valores da leitura e aliar ao mundo moderno da internet”, disse à Agência Brasil.

A relação entre literatura e internet também terá espaço no evento, que debate ainda temas que estão na ordem do dia como o debate de gênero e a presença das mulheres na literatura, o bullying e violência nas escolas, a inclusão, diversidade e acessibilidade das políticas de acesso a livros nas bibliotecas do país, a contribuição africana na formação literária e poética do Brasil, com espaço para a narração de lendas africanas e o debate sobre relações étnico-raciais na educação.

Entre os homenageados estão os poetas Ferreira Gullar, Torquato Neto e o cantor e compositor Belchior, que morreu em abril. “A gente está com uma programação vasta, com diversos autores. A gente vai homenagear também os 50 anos da Tropicalia, com algumas atrações voltadas para o tema”, acrescentou.

O evento contará com a participação dos poetas Antonio Risério, Nicolas Behr, Francisco Alvim e Antonio Cícero, que debaterão a contribuição do movimento tropicalista para a literatura e a Música Popular Brasileira (MPB). Cícero tem composições com Marina Lima, de quem é irmão e divide a parceria de canções como Fullgás e Para Começar, e Cláudio Zoli, com quem divide À Francesa, além de músicas com Waly Salomão, João Bosco, Orlando Moraes, Adriana Calcanhoto e Lulu Santos.

Além das homenagens, a feira promete ser um espaço para a literatura produzida no Distrito Federal, servindo de vitrine para as produções locais. Entre os homenageados da cidade, está o escritor e presidente da Academia Taguatinguense de Letras, Gustavo Dourado.

“Estamos lançando a primeira antologia da academia, com 145 autores locais, temos ainda poemas inéditos de Carlos Drummond de Andrade, do Mario Quintana, do Décio Pignatari, do Renato Russo”, disse Dourado, escritor com vasta produção em literatura de cordel.

A academia, que tem um estande na feira, lançará uma antologia com autores locais. “A antologia é um retrato do que se produz de literatura no Distrito Federal. Ela vem com a força das regiões brasileiras, a endossar a criatividade, a brasilidade e a originalidade de poetas, romancistas, contistas, cronistas, ensaístas e articulistas” afirmou a editora do livro, Maria Felix Fontele.

Além dos debates, manifestações poéticas e homenagens, a Feira do Livro reservará espaço para a apresentação de shows e manifestações culturais.