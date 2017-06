'Arraiá da Chapeuzinho Vermelho' e 'Encontro de Games' agitam Guadalupe

O projeto 'Teatrinho dos Sonhos' está de volta ao Shopping Jardim Guadalupe. A partir deste domingo, dia 18 de junho, o shopping promoverá um espetáculo teatral gratuito para a garotada todo domingo, sempre às 16h. A peça que abre a temporada é o 'Arraiá da Chapeuzinho Vermelho'.

No espetáculo, a clássica história da menina do chapeuzinho vermelho ganhou um novo enredo com a chegada das festas juninas. Chapeuzinho corre com os preparativos dos doces para levar para sua avó, que está organizando um grande arraiá. Muito esperto, o lobo engana a menina e chega antes à casa da vovó para devorar os doces primeiro. O que ele não esperava é que o caçador da floresta, que estava à sua procura, interrompe os planos do lobo. Como será que essa história termina? Vale conferir. A entrada é gratuita.

E também neste domingo, 18 de junho, o 'Encontro de Games' volta ao Shopping Jardim Guadalupe, com novas disputas e batalhas de tabuleiro. Quem participar do encontro poderá brincar em jogos clássicos e modernos, com histórias elaboradas de personagens que tem suas batalhas disputadas nos tabuleiros, de perguntas e de estratégias. E até em jogos de dados mais simples que tem como único objetivo alcançar a chegada. O encontro é aberto para pessoas de todas as idades. O único requisito básico é gostar dessa modalidade de brincadeira. O objetivo do encontro é resgatar a “brincadeira” fora do mundo virtual e promover a integração dos participantes. E o melhor, a participação é gratuita. Boa opção para reunir os amigos e a família.

Serviço: Teatrinho dos Sonhos apresenta 'Arraiá da Chapeuzinho Vermelho'

Data: 18 de junho (domingo), às 16h

Local: Shopping Jardim Guadalupe (1º piso) - Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 3512-9100

'Encontro de Games' no Shopping Jardim Guadalupe

Serviço: 'Encontro de Games'

Data: 18 de junho, das 14h às 20h

Local: Praça de Alimentação (2º piso) do Shopping Jardim Guadalupe - Av. Brasil, 22.155 - Guadalupe

Entrada gratuita

Mais informações: (21) 3512-9100