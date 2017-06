Após esgotar ingressos em duas horas, U2 anuncia nova data para turnê no Brasil

Após o sucesso de vendas para o show da banda de rock U2, o grupo resolveu abrir mais uma data e dar uma outra oportunidade aos fãs brasileiros. E, como já era esperado, confirmou mais um show da turnê “The Joshua Tree Tour 2017”, marcado para o dia 21 de outubro, também no estádio do Morumbi, em São Paulo. A primeira data está marcada para o dia 19 de outubro.

A venda de ingressos será iniciada às 00h01 do dia 22 de junho. Assim como acontecerá no show do dia 19, a nova data também contará com a participação especial da Noel Gallagher’s High Flying Birds.

A banda anunciou a abertura da nova data poucas horas após os ingressos para o show do dia 19 de outubro se esgotarem, apenas duas horas após a abertura das vendas, como informou a Tickets For Fun.