Roma sediará evento de drinks com melhores bares da cidade

A Officine Farneto, famoso bar e restaurante de Roma, sediará nos próximos dias 17, 18 e 19 de junho a terceira edição da Roma Cocktail Week, o primeiro grande festival da Itália a ser dedicado à cultura do "beber bem" e da arte da criação de drinks. O projeto nasceu da rede de bebidas alcoólicas Spirits Itália, com idealização da agência de comunicação Nu Factory em colaboração com as empresas Smash e Wooow e conta com a direção artística Massimo D'Addezio, um dos maiores barmens da Itália.

Os três dias de eventos reunirão seis grandes cocktail bars, cinco escolas de bartending, mais de 50 drinks criados especialmente para a ocasião, aulas, degustações, palestras, desafios e competições entre os barmens e jantares, tudo isso com sets de DJs renomados. A novidade deste ano do festival será a "mostra mercado", um espaço dedicado à exposição e venda ao público de bebidas. Além disso, o tema desta edição será o "beber responsável", que tem como objetivo aumentar a consciência dos visitantes de que é necessário e bom "saber beber bem" para poder evitar acidentes e outros problemas. Seis dos melhores cocktail bars e "speakeasys" de Roma serão responsáveis por apresentar seus drinks e criações. Os barmens que estão em comando de cada estabelecimento escolherão qual será o tipo de bebida com o qual trabalharão, do gim à vodka, passando por tequila, uísque e rum.

Junto com o álcool, a Roma Cocktail Week também oferecerá espaços de alimentação com propostas culinárias que satisfarão a todos. Já a competição entre as escolas de barmens se dará no bar central da Officine Farneto.

E com um agendamento prévio, será possível se tornar um "barmen por um dia", curso que ensinará os participantes os segredos da arte dos drinks em uma aula particular de meia-hora. Palestras também serão dadas nos dias 17 e 18 para os especialistas do ramo. No entanto, diferentemente de outras masterclasses sobre o assunto, a entrada será liberada também a amantes das bebidas que querem ter um contato maior com elas.